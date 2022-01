Explodierende Blumen und Dornen aus Blut in Elden Ring – Dataminer zeigt neue Zauber

Der Dataminer StrayKurtis hat auf seinem YouTube-Channel ein neues Video veröffentlicht, in dem er verschiedene Zauber aus Elden Ring vorstellt. Und manche von ihnen sind echt ausgefallen.

Diese Zauber wurden entdeckt: Seit dem Network-Test von Elden Ring sind schon viele Wochen vergangen und dennoch ziehen Dataminer weiterhin neue Infofetzen aus dem Client raus.

Der YouTuber StrayKurtis hat auf seinem Channel ein neues Video mit einer ganzen Reihe neuer Zauber vorgestellt, die er in den Tiefen des Codes von Elden Ring gefunden hat. Dabei sieht man, die große Vielfalt der Magie in dem neuen Spiel von FromSoftware.

Neben den “normalen, langweiligen” Spells, wie fliegenden, magischen Kugeln oder Pfeilen, gibt es für die Liebhaber der Magie auch viel ausgefallenere Fähigkeiten:

Mit einem Zauber kann man magische Waffen wie Großschwerter oder Hämmer beschwören, die wahlweise aus Blitzen und Blut bestehen oder einfach nur grün leuchten. Durch zusätzliches Wirken der Zauber können diese Waffen sogar Kombos ausführen.

Der Charakter kann sich in eine große Blume verwandeln, die nach einigen Sekunden explodiert und Flächenschaden verursacht.

Mehrere verschiedene Beschwörungszauber zeigen geisterhafte Ritter oder Skelette, die ihre Angriffe ausführen und wieder verschwinden, oder eine Schlange aus Feuer, die entlang ihrer Länge mehrfach explodiert.

Mit Blutmagie lassen sich Dornen auf den Boden zaubern, die explodieren, wenn sie den Gegner erreichen.

Klassische Gewitterstürme mit Blitzen und Sternenregen gibt es ebenfalls.

Das Video könnt ihr hier anschauen:

Bei einigen Zaubern kann man außerdem die elementaren Eigenschaften ändern. So sieht man in dem Video den Zauber “Floating Chaos” erst ohne Element und dann mit Frost vorgeführt wird.

Kurtis sagt in der Videobeschreibung, dass es bei Weitem nicht alle Zauber sind, die er entdeckt hat. Vielmehr hat er eine zufällige Auswahl zusammengeworfen und als Video hochgeladen. Es gäbe aber noch viele mehr,

Das ist die Drachenmagie: Neben der “klassischen” Magie gibt es in Elden Ring aber auch Drachenmagie. Diese unterscheidet sich von normalen Zaubern dadurch, dass man dabei auf die Macht der Drachen zurückgreift.

Dabei beschwört man zum Beispiel einzelne Körperteile der Drachen, die verschiedene Angriffe gegen die Feinde des Magiers ausführen. In einem weiteren, etwas älteren Video von StrayKurtis sieht man zum Beispiel:

Einen Schwanzhieb, der für mehr Schaden und Reichweite aufgeladen werden kann

Einen Hieb mit der Klaue, der ein zweite Angriff folgen kann

Den Biss eines beschworenen Drachenkopfes

Viele verschiedene Versionen vom Drachenatem, der Frost, blaues Feuer, Lava oder Blitze spuckt

Einige Zauber sind noch unfertig und ihnen fehlen zum Beispiel die Soundeffekte. Man erkennt aber auch an diesen Beispielen, wie vielfältig die Magie in Elden Ring ist.

Auch ist es nicht sicher, ob die Zauber wirklich genauso aussehen wie in dem Video. Bei seiner Rekonstruktion suchte Kurtis verschiedene Effekte aus und kombinierte sie zusammen, wenn sie passend erschienen und miteinander harmonierten.

Kommen diese Zauber wirklich in Elden Ring? Es handelt sich hierbei immer noch um Datamining der Beta-Version des Spiels. Es gibt also keine Garantie, dass alle diese Zauber auch im fertigen Spiel vorkommen werden. In SoulsBorne-Spielen entdeckten Dataminer in der Vergangenheit viele verworfene Konzepte wie Fähigkeiten, Outfits und sogar ganze Gebiete oder Bossgegner, die in fertigen Games nie vorkamen.

Es kann also durchaus sein, dass die Fans einige dieser Spells nie das Licht der Sonne erblicken werden, sondern weiterhin in dem Code des Spiels verborgen bleiben.

Wie findet ihr die Magie in Elden Ring? Werdet ihr einen Magier-Build ausprobieren oder bleibt ihr lieber bei klassischem Schwert und Schild? Schreibt es uns in die Kommentare.

