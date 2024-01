Ex-Mitarbeiter wirft Activision Blizzard vor, sie hätten ihn diskriminiert, weil er ein „alter weißer Mann“ ist

Was ist das für ein Vorwurf? Wie aus einer Klage vom 2. Januar 2024 hervorgeht, die dem Superior Court of California in Los Angeles vorliegt, wirft der ehemalige „Activision Blizzard“-Angestellte James Reid Venable dem Unternehmen vor, es habe ihn diskriminiert, weil er ein „alter weißer Mann“ sei.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to