Was ist das Besondere? Welche Sonnensysteme sich die Triglavians schnappten, hing ganz alleine von den Spielern ab. Durch ihre Aktionen während der Invasion in den vergangenen Monaten wurde bestimmt, welche Sonnensystem in den Abyssal Space gezogen wurden. Wären beispielsweise andere System verteidigt worden, dann würde die neue Sternenkarte jetzt anders aussehen.

Was ist mit denen, die nicht für die Aliens kämpften? Es tauchen immer wieder Wurmlöcher auf, welche in die Pochven-Region führen. Wurmlöcher sind aber instabil und gefährlich. Außerdem müsst ihr damit rechnen, auf der anderen Seite angegriffen zu werden – sowohl von den Triglavians als auch von Spieler, die auf der Seite der Aliens stehen.

Diese wurden aber nicht zerstört. Die Aliens zogen sie in den sogenannten Abyssal Space, die Heimat der Triglavians. Sternentore, welche früher zu diesen Systemen führten, sind zerstört. An ihrer Stelle tauchten mysteriöse Kanäle auf, durch die aber nicht jeder reisen kann.

Was war das für eine Invasion? Seit über einem Jahr findet im Universum des MMORPGs EVE Online eine Invasion statt. Aliens, die Triglavians, greifen die Allianzen an. Dies startete erst sehr langsam. Die Intensität der Attacken nahm aber mit der Zeit immer weiter zu, bis die Spieler die Aliens nicht mehr ignorieren konnten.

