The Elder Scrolls Online hat zwar diverse Klassen und Waffen, doch die Spieler wünschen sich schon lange einen Speer. Die gabs aber bisher nicht im Spiel. Doch auf der Insel der Hochelfen hat ein Spieler zwei NPCs entdeckt, sie speerartige Waffen führten.

Was wurde gefunden? Auf reddit hat ein Spieler in der Stadt Himmelswacht zwei Hochelfen beim Kampftraining beobachtet. Soweit so normal. Doch die beiden Spitzohren hatten Waffen, die stark wie Speere aussahen und vier verschiedene Angriffsanimationen besaßen.

Das mag auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich sein, doch Kenner von ESO wissen, dass es eigentlich keine Speer-Waffen und dergleichen im Spiel gibt. Dabei sind gerade diese Waffen etwas, was sich die Fans schon seit Jahren wünschen. Kommen die spitzen Spieße jetzt also doch noch ins Spiel?

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Echte Speere oder doch nur Zauberstäbe?

Was steckt hinter den Speeren? Einige Spieler hofften bereits, das ZeniMax endlich die begehrten Speere ins Spiel bringen würde. Doch andere Spieler gaben Entwarnung. Die gezeigten Speere seien eigentlich nur die üblichen Zauberstäbe, von denen einige im Hochelfen-Design eine prominente Spitze hätten.

Besteht doch Hoffnung auf Speere? Dennoch zeigen die starken Reaktionen (Der Beitrag auf reddit hatte am 18. September 2020 über 1.600 Upvotes und 119 Kommentare), dass die ESO-Community wirklich gerne mal eine neue Waffengattung im Spiel hätte. Und gerade Speere stehen ganz oben in der Gunst der Spieler.

Und dann steht ja tatsächlich Ende 2020 und Anfang 2021 der große Reveal des nächsten ESO-Kapitels an. Folgt das dem Trend, so wird es wohl wieder eine neue Klasse geben. Oder es gibt endlich tatsächlich eine neue Waffengattung.

Auch Echsen wurden schon mit Speeren gesehen.

Das hat der Chef gesagt: In der Tat hat MeinMMO damals zum Reveal des ersten großen ESO-Kapitels Morrowind den Chefentwickler Matt Firor persönlich zu neuen Waffen im Spiel befragt. Er schloss dies damals zwar für die nähere Zukunft aus, sagte aber, dass Speere durchaus eine sinnvolle Wahl wären, wenn man wirklich eine neue Waffengattung ins Spiel bringen wolle.

Da dies aber sehr viel Balancing – vor allem im PvP – nach sich ziehe, wäre die Implementierung einer komplett neuen Waffengattung, die jeder der mittlerweile 6 Klassen nutzen könne, ein großer Akt. Dennoch wollte der ESO-Chef damals nicht ausschließen, dass es eines Tages doch noch eine neue Waffengattung im Spiel geben könnte. Seit dieser Aussage sind über drei Jahre vergangen. Womöglich ist es also 2021 soweit und wir bekommen endlich doch noch neue Waffen im Spiel.

The Elder Scrolls Online dürfte bald wieder eine neue Klasse bekommen.

Das könnte noch kommen: Neben den Speeren wünschen sich Spieler auch eine neue Klasse im 2021-Kapitel. Große Favoriten sind vor allem Barden und Mönche. Doch beide Klassen haben die jeweils passenden Kapitel verpasst. Mönche wären optimal bei den spirituellen Khajiit in Elsweyr aufgehoben gewesen, doch hier kamen stattdessen Nekromanten ins Spiel.

Die Barden wiederum hätten perfekt zu Skyrim und der Stadt Einsamkeit gepasst. Immerhin steht dort das berühmte Bardenkolleg, für das ihr sogar ausufernde Schatzsuchen abhalten könnt.

Mehr zu den Klassen in ESO findet ihr übrigens hier. Wir haben euch abstimmen lassen und so herausgefunden, welche der verschiedenen Klassen in The Elder Scrolls Online euch am besten taugt und welche ihr so gar nicht leiden könnt. Wenn ihr also wissen möchtet, welcher Heldentyp besonders gut wegkommt, dann schaut doch mal in den Artikel rein.