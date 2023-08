Escape from Tarkov: Heute ist der große Wipe mit Update 0.13.5 – Patch Notes

Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov spielt heute, am 10. August, das neue Update 0.13.5 auf seine Server und bringt den beliebten Wipe. Alle Infos zum Update und der Downtime gibts hier auf MeinMMO.

Was geht bei Escape from Tarkov? Zweimal im Jahr feiert der Hardcore-Shooter Weihnachten mit seinem Wipe. Statt den Leuten etwas zu geben, wie es zu den Festtagen Brauch ist, verlieren Spieler allerdings alles. Nur das Basis-Inventar bleibt übrig mit einigen Boni, die man sich besorgt hat.

Der Wipe kommt Hand in Hand mit dem Update 0.13.5, das neue Inhalte und viele Änderungen ins Spiel bringt. Darunter ein neuer Scav-Boss für die Map Streets of Tarkov, Presets für eure Loadouts zufällige Spawns für Container.

Weiter unten gibts den Zeitplan zum Update, die kompletten Patch Notes auf Deutsch und hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Wann kommt das Update? Zum Zeitpunkt des Artikels sind die Server von Escape from Tarkov down, die Entwickler spielen den Patch auf (via twitter.com).

Die Down-Phase soll 6 Stunden dauern. Demnach gehen die Server um 15:00 Uhr deutscher Zeit wieder online. Allerdings warnen die Entwickler auch: Wenn es länger dauert, dauert es eben länger. Beim letzten Patch dauerte es sogar ein paar Stunden länger.

Was steckt im Update? Die Entwickler haben die Patch Notes auf einer ihrer Websites gepostet. Die Original-Version auf Englisch verlinken wir euch hier: via escapefromtarkov.com.

Community-Mitglied „Hummz21“ hat die Patch Notes übersetzt (via escapefromtarkov.com). Die komplette Liste könnt ihr euch in der Spoilerbox ansehen:

Tarkov: Patch Notes / Update 0.13.5

Erweiterung der Karte: Streets of Tarkov / Straßen von Tarkov

Kaban

Der neue Scav-Boss Kaban wurde hinzugefügt. Er hatte einst ein kleines legales Geschäft in Tarkov, scheute aber nicht davor zurück, kriminelle Methoden der Geldbeschaffung anzuwenden. Nach der allgemeinen Evakuierung blieb er in der Stadt, und seine Gang ist gewachsen.

Seine Größe erlaubt es ihm, verschiedene schwere Maschinengewehre abzufeuern, ohne dass er die Waffe auflegen muss, aber genau das schränkt seine Mobilität ein und er bleibt daher entweder in Position oder bewegt sich im Kampf langsam von Punkt zu Punkt. Er verfügt über eine große Anzahl gut bewaffneter Wachen, von denen einige ehemalige Militärs sind, die für ihn eine starke Verteidigung organisiert haben.

Der Boss hält sich im Bereich der Autowerkstatt in “Streets of Tarkov” auf. Das Gelände ist stark verteidigt, die Eingänge sind mit stationären Maschinengewehren und AGS befestigt, die Wege sind vermint und auf dem Dach der Autowerkstatt stehen Scharfschützen.

Kaban verwendet eine speziell angefertigte Vorrichtung zur Aufbewahrung von Maschinengewehrkisten, trägt Schutzwesten unter seiner Kleidung und genießt bei seinen Wachen unbestrittene Autorität. Scavs in der Nähe helfen dem Boss bei der Verteidigung und nehmen für Kaban am Kampf teil.

Presets für Ausrüstungen

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Presets für das Ausrüsten zu speichern damit man sich schnell auszurüsten kann. Der Spieler kann die Voreinstellung benennen, die gewünschte Ausrüstung auswählen, ihren Inhalt und ihr Gewicht sehen und sie mit anderen Ausrüstungssets vergleichen;

Der Bildschirm des ausgewählten Ausrüstungssatzes ist in zwei Registerkarten unterteilt: “Ausrüstung”, die alle verfügbaren Ausrüstungsplätze anzeigt “Taschen”, die den Inhalt der Ausrüstung, der Taschen, des Rucksacks und des gesicherten Behälters anzeigt

Das ausgewählte Ausrüstungsset wird aus den passenden Gegenständen aus dem Stash des Spielers zusammengestellt. Wenn der Spieler nicht genügend Gegenstände im Stash hat, um das Set zusammenzustellen, können die fehlenden Gegenstände bei Händlern oder auf dem Flohmarkt gekauft werden;

Nach der Charaktererstellung stehen dem Spieler 15 grundlegende Ausrüstungssätze zur Verfügung;

Der Spieler kann bis zu 50 eigene Ausrüstungssätze erstellen.



Zufälliges Spawnen von Containern

Container (Waffenkisten usw.) spawnen jetzt an zufälligen Punkten. Die Anzahl der Spawnpunkte für Container wurde an allen Orten erhöht.

Große Holzkisten, einige TerraGroup-Kisten, große Registrierkassen und Aktenschränke spawnen nun immer an ihren jeweiligen Standorten.



Schnellwechsel der Seitenwaffe

Wenn der Hotkey für die Waffe im Halfter zweimal gedrückt wird (standardmäßig Taste 1), wechselt der Charakter die Waffe schneller. Diese Aktion verbraucht Armausdauer, und wenn diese nicht ausreicht, zittert die Waffe in den Händen. Mit dem Training der Waffenbeherrschung und der entsprechenden Waffenart-Fertigkeit verringert sich die Menge der verbrauchten Ausdauer beim schnellen Waffenwechsel, und die Geschwindigkeit der Aktion erhöht sich.

Verbesserungen am friedlichen Verhalten der Bots

Es wurden Routen zum Plündern von Containern durch Scavs auf der Karte “Strees of Tarkov” / “Straßen von Tarkov” hinzugefügt;

Der Lauf der Waffen der Bots schwingt beim friedlichen Gehen leicht auf und ab. Die friedlichen Routen der Bots weisen nun leichte Abweichungen von einer geraden Linie zwischen den Punkten auf und ahmen so die Bewegung des Spielers nach. Während des Kampfes oder bei Gefahr kehren die Bots in den “Bereit”-Modus zurück;

Die Nachladegeschwindigkeit von Bots mit niedrigem Schwierigkeitsgrad wurde verringert;

Bots können sich nicht mehr sofort drehen. Um sich in der Bauchlage um einen signifikanten Winkel zu drehen, nimmt der Bot nun eine sitzende Position ein und feuert weiter;

Bots durchsuchen jetzt Leichen und nehmen Waffen, Ausrüstungen, Rucksäcke und andere Gegenstände mit, die ihnen gefallen. Wenn ein Bot einen Rucksack und eine Ausrüstung hat, wird er den Rucksack und die Ausrüstung neben der Leiche ablegen. Von Bots entwendete Gegenstände werden nicht von der Versicherung erstattet;

Bots können einen Gegenstand mit einem Spieler, der selbst als SCAV spielt, teilen, indem sie ihm etwas zurufen;

Verbesserte Sichtbarkeit von Bots in der Dämmerung. Sie entspricht nun korrekter dem Wechsel der Lichtverhältnisse. Die Taschenlampe bietet immer noch eine bessere Sichtbarkeit zu dieser Tageszeit;

Die Spawnzeit beim SCAV Playern auf allen Karten wurde korrigiert.

Bot-Gruppen

Das System der KI-SCAVs wurde verbessert. Jetzt wird eine Gruppe von Scavs, die als Team agieren, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit spawnen. Sie werden im Kampf besser organisiert sein und sind im Wesentlichen kleine Banden.

Befehle an Bots

Wenn du als Scav spielst, stehen dem Spieler neue Befehle für Bots zur Verfügung. Die Chance, dass ein Bot einen Befehl ausführt, hängt von deinem Ruf bei Fence ab.

Alle Befehle haben eine Abklingzeit.

“Hilfe”. Wenn dieser Befehl verwendet wird, gehen alle Bots mit einer bestimmten Chance und in einem signifikanten Radius zum Spieler und nehmen den Kampf mit dem Feind auf;

“Ausschwärmen”. Mit einer bestimmten Chance gehen die Bots in einem angemessenen Radius in Deckung und verteilen sich über das Gebiet;

“In Deckung gehen”. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird der Bot neben dem Spieler die nächstgelegene Deckung einnehmen;

“Ruhig”. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden die Bots im angemessenen Radius aufhören zu reden und anfangen zuzuhören;

“Stopp”. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hält der Bot neben dem Spieler kurz an, schaut den Spieler an und bewegt sich dann weiter;

Nun kann der Befehl “Folge” beim Spielen als Scav nicht nur mit einer Geste, sondern auch mit der Phrase “Folge mir” gegeben werden.

QoL

Die Benutzeroberfläche des Menüs für Handel, Quests und Ragman-Dienste wurde umgestaltet;

Der Spieler kann nun schnell einen Gegenstand ausrüsten oder durch einen der verfügbaren Gegenstände im Stash ersetzen, indem er auf den Charakterplatz klickt;

Die FPS-Anzeige überschneidet sich nicht mehr mit dem Raid-Timer;

Durch einen Doppelklick auf Verbrauchsmaterialien wird der Gegenstand automatisch verwendet. In Bezug auf die Funktionalität entspricht der Doppelklick der Option “Verwenden” im Kontextmenü des Gegenstands;

Sie können das taktische Gerät oder die Helmbeleuchtung einschalten, indem Sie die Taste H drücken. Sie können die Modi der taktischen Geräte durch Drücken der Tastenkombination STRG + H umschalten;

Die Liste der verfügbaren Mods für die OpsCore Helmschienen und den 6B47 Helm wurde erweitert;

Wenn man die Hotkeys 4 bis 0 bei der Verwendung des Erste-Hilfe-Kastens und anderer medizinischer Hilfsmittel gedrückt hält, wird nun eine Dropdown-Liste der zu behandelnden Körperteile angezeigt. Bei der Verwendung des Erste-Hilfe-Kastens zeigt die Liste alle Wunden des Charakters an. Bei der Verwendung anderer medizinischer Gegenstände werden nur die Körperteile angezeigt, die mit dem Gegenstand geheilt werden können. Um dies zu aktivieren, muss der Hotkey-Modus auf “Freigeben” gesetzt werden;

Neue Bilder zum Lade-Bildschirmen hinzugefügt.



Waffenständer

Dem Hideout wurde ein neues Modul “Waffenständer” hinzugefügt. Der Ständer hat 3 Stufen zum upgraden. Jede Ebene kann eine bestimmte Anzahl von Waffen aufnehmen (Ebene 1 – 108 Zellen, Ebene 2 – 132 Zellen, Ebene 3 – 182 Zellen). Nur Waffen mit allen kritischen Komponenten können in die Regale des Waffenstands gestellt werden.

Ein schneller Verkauf von Scavs Ausrüstung

Dem Ausrüstungs-Transferbildschirm des SCAVs wurde eine Schaltfläche “Ausrüstung verkaufen” hinzugefügt. Der Spieler kann die gesamte Ausrüstung verkaufen, die er nach der Extraktion als SCAV besitzt, also noch an seinem Charakter hat, einschließlich der Währung, die Fence normalerweise nicht kauft. Items die ihr bereits in euren Stash gezogen habt, sind davon nicht betroffen.

Verbesserte Anzeige des Handwerksvorgangs

Das Symbol des Moduls, in dem der Handwerksvorgang läuft, wird nun mit einer Animation und einer Farbanzeige versehen;

Das fertige Handwerk / Craft wird nun in der Modulliste als erstes angezeigt;

Wenn Du auf den Zähler für das fertige Handwerk / Craft klickst, gelangst Du zu dem Modul, in dem sich ein abholbereiter Gegenstand befindet.

Grafik und Leistung

Der visuelle Effekt der Betäubung wurde geändert;

Eine neue Technologie für das Rendering von Nebel wurde in Streets of Tarkov implementiert;

Neues Culling-System auf der Karte Lighthouse / Leuchtturm

Verbesserung des Culling-Systems in Streets of Tarkov, Erhöhung der Genauigkeit und Leistung des Systems;

Optimierung des Ressourcenverbrauchs durch die Soundengine

Waffen und Ausrüstung

Waffen:

SVT-40 und AVT-40 Gewehre;

AK-12 Sturmgewehr;

PKM und PKP leichte Maschinengewehre;

Ryzhys Doppelläufige Schrotflinte (Abgesägt);

PM- und PB-Pistolen wurden aktualisiert.

Munition:

.300 Blackout CBJ;

12/70 Piranha;

4,6x30mm JSP SX;

7,62x39mm FMJ;

7,62x39mm SP;

7,62x39mm PP gzh;

7,62x54mm R FMJ;

7.62x54mm R HP BT;

7,62x54mm R SP BT;

9x19mm FMJ M882.

Es wurden weiter einer Reihe von neuen Waffenmodifikationen und Ausrüstungsmodellen hinzugefügt

Änderungen am Balancing

Verschiedene ausgleichende Änderungen an den Eigenschaften der Munition;

Verschiedene Balancing-Änderungen am Handel;

Verschiedene Balancing-Änderungen an den Handwerken.

Angepasste Größenanpassung für die folgenden Mods

JP Enterprises Flat-Top 30mm Ring-Zielfernrohrmontage;

Recknagel Era-Tac 30-mm-Ring-Zielfernrohrmontage;

Recknagel Era-Tac 34mm Ring Zielfernrohrmontage;

Nightforce Magmount 34mm Ring Zielfernrohrmontage mit Ruggedized Accessory Platform;

Burris AR-P.E.P.R. 30mm Ring-Zielfernrohrmontage;

Steyr AUG 5.56×45 42-Schuss-Magazin;

STANAG Magazinaufnahme für HK G36;

HK G36 STANAG Magazinschacht;

VPO-101 “Vepr-Hunter”-Schaft;

VPO-101 “Vepr-Hunter”-Schaft im SVD-Stil.

Balancing Änderungen an Quests

The Huntsman Path – Trophy;

The Huntsman Path – Sellout;

The Huntsman Path – Woods Keeper;

Hunting Trip;

Tourists;

Psycho Sniper;

A Shooter Born in Heaven;

The Tarkov Shooter – Part 8;

Capturing Outposts;

The Stylish One;

Farming – Part 4;

Grenadier;

Crisis;

Insomnia;

Sew it Good – Part 3;

Test Drive – Part 1.

Schießplatz im Hideout

Reduzierte Anforderungen für den Bau eines Moduls der Stufe eins, neue Anforderungen:

Beleuchtung: 1 Stufe;

Rubel: 20.000;

Muttern: 1 Stk;

Schrauben: 1 Stk;

Metall-Ersatzteile: 1 Stk.

Defekte Wand

Neue Bedingungen für den Modulbau:

Medblock: Ebene 1;

Wassersammler: 1 Stufe.



GYM

Neue Bedingungen für den Modulbau hinzugefügt:

Beleuchtung: Stufe 2;

Belüftung: Stufe 2.

Fixes

Das Problem, dass der Client nach dem Drücken der “Back / Zurück”-Taste beim Wiederherstellen der Verbindung hängen blieb, wurde behoben;

Falsche Anzeige der Spielerhände bei der Verwendung stationärer Waffen behoben;

Fehler behoben, der zu Soft-Locks bei der Verwendung von Granatwerfern unter dem Lauf führte;

Fehlende Geräusche bei der Explosion von Granaten, die vom Bot geworfen wurden, wurden in einigen Fällen behoben;

Falsche Positionen von Zryachiy und seinen Wachen zu Beginn des Raids behoben;

Eine Reihe von visuellen Artefakten auf den Streets of Tarkov / Straßen von Tarkov wurde behoben;

Einige visuelle Artefakte im Hideout behoben;

Falsche Berechnung der Zielsichtbarkeit durch Büsche und Bäume für Bots behoben;

Visuelle Artefakte in der Optik auf Interchange behoben;

Behebung eines unnatürlichen Blickwinkels, wenn man mit der Perk “Berserker” (mit der Elite-Fertigkeit “Stressresistenz”) zielt;

Fehler bei der Verwendung von Taschenlampen, IR-Taschenlampen, NV- und Wärmebildkameras behoben;

Es wurden Fehler behoben, die in einigen Fällen dazu führten, dass Orte länger zum Laden brauchten;

Behebung des fehlenden Sounds beim Abfeuern der RSP-30;

Fehlendes Geräusch beim Plündern von Containern in der dritten Person behoben.

Das Stash-Upgrade, das man als Belohnung für die Quest “Die TerraGroup-Trails” und für den Preis der Ranglistensaison erhält, wird im laufe des August erscheinen.

Escape from Tarkov erlebt regelmäßig einen Aufschwung dank seiner Wipes. Der Hardcore-Shooter konnte sich viele Fans mit seinem erbarmungslosen Ansatz sichern und viele schauen gern mal rein, wenn mal wieder ein Wipe ansteht.

Zudem ist es ein tolles Spiel, um anderen dabei zuzusehen, wie sie unter der Spannung zusammenbrechen oder eine epische Loot-Runde zu Ende bringen.

Schon beim letzten Wipe haben wir das mal analysiert: Hardcore-Shooter ohne Gnade lässt auf Twitch alles hinter sich – Woher kommt der Hype bei Escape from Tarkov?