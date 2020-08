Erste Werbung zur PS5 geleakt – Steht die Enthüllung bald bevor?

Im Internet ist ein Werbespot zur PS5 aufgetaucht, der wohl aus Ungarn stammt. Zwar gibt es keine konkreten Hinweise zum Preis oder dem Release-Date, doch viele hoffen nun auf eine baldige Enthüllung dieser Infos.

Was ist das für eine Werbung? Der 30 Sekunden lange Werbespot zur PS5 zeigt keine direkten Spiel-Inhalte, sondern setzt vor allem auf CGI-Effekte. Im Mittelpunkt steht ein weiblicher Charakter mit Pfeil und Bogen.

Währenddessen berichtet eine Stimme im Hintergrund davon, dass man in einer Welt angekommen sei, in der man besonders viel fühlen und hören könne. Immersion wird in der Werbung stark betont, was wohl mit der besondere 3D-Aduio-Technik und dem gezeigten Dualsense 5 Controller kreiert werden soll.

Was jedoch vermisst wird, sind konkrete Hinweise zum Preis und dem Release der PlayStation 5.

Woher stammt die Werbung: Die Werbung wurde zuerst auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation Hungary veröffentlicht. Inzwischen wurde das Video jedoch auf privat gesetzt.

Da das Internet jedoch nicht vergisst, findet man die Werbung noch auf anderen Plattformen, darunter Twitter:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Gibt es bald neue Infos zum Release?

Im PS5-reddit sorgt die Werbung derzeit für viel Hoffnung bei den Nutzern. Schließlich handelt es sich um einen offiziellen Werbespot von Sony. Und dieser würde in naher Zukunft nur Sinn ergeben, wenn es auch Infos zum Release und dem Preis geben würde.

Einige haben sogar die Hoffnung, dass es neue Infos bereits heute, am 20. August, geben könnte. Immerhin veröffentlichte Sony in der Vergangenheit häufiger Updates an einem Donnerstag und das Video könnte einfach verfrüht online gegangen sein.

Eine offizielle Aussage von Sony gibt es bisher jedoch nicht. Zu viel Zeit bleibt aber nicht, da die Konsole zusammen mit der Xbox Series X noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Kann man in dem Trailer Spiele erkennen?

Einige findige Nutzer im reddit versuchten außerdem Spiel-Inhalte in dem CGI-Trailer zu finden:

So sehen sie Beispielweise in dem Turm mit dem Radio das neue Call of Duty: Black Ops Cold War, das am 19. August mit einem Trailer vorgestellt wurde oder Horizion Forbidden West in den Szenen mit dem Roboter und den Unterwasser-Inhalten.

Doch auch hierbei handelt es sich um pure Spekulationen.