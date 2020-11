Elite Dangerous ist ein Open-World-Space-Adventure mit optionalem MMO-Multiplayer-Modus, in dem ihr mit einem Raumschiff und ein paar Credits in einer großen, w...

Das aktuelle Spiel versetzt euch in eine persistente Online-Galaxie, in der ihr auf andere Spieler trefft und mit diesen interagieren könnt. Euch erwarten viele Missionen, wie Transporte, Handel oder Raumgefechte. Mit der Zeit könnt ihr euer Raumschiff ausbauen oder euch neue Raumer kaufen.

Was genau erwartet euch in Elite Dangerous? Elite Dangerous ist der neueste Teil der langlebigen Weltraumspiele-Reihe, deren ersten Teil bereits 1984 erschien.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was brauche ich, um mir das Spiel zu holen? Ihr müsst über einen Epic-Games-Account verfügen, der euch Zugriff auf den Epic Games Store gewährt. Diesen Account legt ihr euch auf der offiziellen Website an.

Ab wann steht das Spiel kostenlos zur Verfügung? Die neuen Gratis-Spiele erscheinen immer an einem Donnerstag um 17:00 Uhr. Das heißt, ihr dürft euch Elite Dangerous dann am 19. November holen.

Was ist das für eine Aktion? Der Epic Games Store bietet jede Woche einige Spiele an, die sich Kunden kostenlos holen können. In der kommenden Woche ist das unter anderem Elite Dangerous. Ihr ladet euch das Weltraumspiel dann einfach gratis herunter und spielt es, so lange ihr wollt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 7 = acht

Insert

You are going to send email to