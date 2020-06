Im Space-MMO Elite Dangerous steht demnächst mit „Odyssey“ eine große Veränderung an. Ein Trailer zeigt die Erfüllung von großen Wünschen der Spieler.

Das ist nun aufgetaucht: Auf YouTube tauchte plötzlich ein Trailer zu „Elite Dangerous: Odyssey“ auf. Es zeigt das kommende Update und dabei viele Features, die Fans jubeln lassen.

Odyssey lässt Spieler staunen

Das ist der Trailer: Wir binden euch hier den offiziellen Trailer ein:

Was zeigt der Trailer? Im Trailer sieht man zwei Charaktere, die auf einem kargen Wüsten-Planeten umherlaufen. Das sorgt für viel Freude bei den Spielern, denn bislang waren „Space Legs“ nichts als ein großer Traum. Ihr konntet also lediglich eure Raumschiffe oder das kleine Rover-Fahrzeug steuern – selber auf Planetenoberflächen, in Raumschiffen oder auf Raumstationen laufen war nicht möglich.

Außerdem tragen die Charaktere nun Handfeuerwaffen. Auch das könnte Elite Dangerous in eine ganz neue Richtung bringen. Waffen waren bislang nur an den Raumschiffen montiert und dadurch waren Kämpfe auch nur zwischen Schiffen möglich.

Ein weiteres Highlight ist das atmosphärische Landen. So sieht man beim Anflug auf den Planeten den typischen atmosphärischen Effekt, auch wird bei der Landung und beim Vorbeifliegen der Staub aufgewirbelt. Die Entwickler schreiben dazu, dass man bald auf Planeten landen und dabei Siedlungen entdecken kann.

Darauf warten die Fans: Planeten mit Atmosphäre und bewohnten Städten

Was schreiben die Entwickler dazu? Elite Dangerous spricht von einer „Galaxie wie nie zuvor“. So sollt ihr unter verschiedensten Aufträgen wählen können und zwischen Dingen wie Diplomatie und wilden Kämpfen wählen können.

Ihr sollt aber auch intensive Kämpfe aus der Ego-Perspektive erleben können. So sollt ihr eure Charaktere mit Waffen und Ausrüstung ausstatten und dann zusammen mit Teamkammeraden losziehen.

Was bedeutet das für Elite Dangerous? Dadurch könnte sich das Spiel deutlich verändern und es auf das nächste Level heben. Während man sich bei Elite Dangerous bisher auf das Schiff fokussierte, könnte es nun persönlicher und enger werden.

Gefechte im First-Person-Shooter-Stil, Base-Building, Space Legs – für das alles gab es bereits Leaks und erste Anzeichen. Und es sieht so aus, als könnten bald diese großen Spieler-Wünsche tatsächlich in Erfüllung gehen. Auch die Landungen auf Planeten mit Atmosphäre gehören seit Launch zu den am meisten gewünschten Features.

Momentan ist viel los im Space-MMO. Immerhin wurden zuletzt riesige Trägerschiffe angekündigt, die schon am 9. Juni kommen sollen. Mit Odyssey könnte dann das große Highlight folgen, das bisher unter „The Next Era“ bekannt war und das die Entwickler von Frontier Developments für 2021 (ursprünglich für Ende 2020) angekündigt hatten. Diese soll laut Entwicklern den bis dato größten Einfluss auf das Spiel haben – und das würde bei Elite Dangerous Odyssey perfekt ins Bild passen.

Wann erscheint Odyssey? Die Erweiterung soll Anfang 2021 erscheinen. Ein genaues Releasedatum ist allerdings noch nicht bekannt.