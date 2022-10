Wenn ihr ein MMORPG aussuchen würdet, das ihr für den Rest eures Lebens spielt – Welches wäre es?

Aktuell gibt es zahlreiche MMORPGs, die Gamer-Herzen höher schlagen lassen. Doch was wäre, wenn ihr nur noch ein einziges davon für den Rest eures Lebens spielen könntet? Für welches Spiel würdet ihr euch entscheiden?

Was bedeutet MMORPG? Die Abkürzung MMORPG steht für Massively Multiplayer Online Role-Playing Game.

In MMORPGs können Gamer in eine völlig andere Welt eintauchen und in verschiedenste Rollen und Settings schlüpfen. Bei der riesigen Auswahl an MMORPGs, die es aktuell gibt, ist für jeden Spieler etwas Passendes dabei.

So findet man viele RPGs, die in einem Fantasy-Setting spielen. Bekannte Vertreter davon sind World of Warcraft oder Final Fantasy XIV. Daneben gibt es auch historische verortete Games wie Broken Ranks und solche, die in der Zukunft spielen, wie in EVE Online.

Nun interessiert uns eure Meinung. Angenommen, ihr dürft nur ein einziges MMORPG aussuchen, was ihr für den Rest eures Lebens zocken könnt, welches würdet ihr nehmen?

Die Umfrage läuft dieses Mal direkt über die Kommentare. Schreibt uns gerne, welches MMORPG ihr euch aussuchen würdet, wenn ihr für den Rest eures Lebens nur noch eines spielen dürftet.

Dabei ist es egal, ob es aktuelle MMORPGs sind oder Spiele, welche bereits abgeschaltet wurden, wie beispielsweise TERA oder Elyon.

Erklärt auch gerne die Gründe für eure Entscheidung: Warum würdet ihr euch gerade dieses MMORPG aussuchen? Spielt ihr es vielleicht bereits seit gefühlten Ewigkeiten oder ist es eine spannende Neuentdeckung von euch, die ihr nicht mehr missen wollt?

