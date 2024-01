Ein Gamer macht ein Video darüber, dass er sich hässlich und einsam fühlt – und es verändert sein Leben

Vor knapp 6 Jahren entschied sich ein junger Mann niedergeschlagen und angetrunken dazu, ein Video auf YouTube zu veröffentlichten. Darin sprach er darüber, wie sehr er unter seinem Äußeren leidet und wie einsam er sich fühlt. Mittlerweile ist er glücklich verheiratet.

Was war das für ein Video? Am 26. Januar 2018 sprach ein junger Schwede unter dem Namen „Never Give Up“ auf YouTube über seine Erfahrung damit, „hässlich“ zu sein. Er berichtete von Beleidigungen und Ablehnung, die er sein ganzes Leben lang aufgrund seines Äußeren erfahren habe. Ein richtiges Kompliment habe er noch nie bekommen.

Auf YouTube habe er nach Videos von Menschen wie ihm gesucht, so Never Give Up, doch er habe nur Inhalte von gutaussehenden Menschen gefunden, was sein Gefühl der Einsamkeit nur verstärkte.

Das Video erhielt mehr als 20,5 Millionen Aufrufe und zahlreiche Kommentare. Viele Zuschauer konnten sich mit Never Give Up identifizieren, dankten ihm für seine Ehrlichkeit und berichteten von ihren eigenen Erfahrungen.

Never Give Up zeigt, warum man niemals aufgeben sollte

Wie veränderte das Video sein Leben? Nachdem das Video von Never Give Up viral gegangen war, veröffentlichte er in unregelmäßigen Abständen Updates, in denen er auf Kommentare einging, über sein Leben berichtete oder seine Meinungen zu Themen äußerte. Zusätzlich begann er mit Live-Streams, in denen er zockte oder sich mit seinen Zuschauern unterhielt.

Unter den Leuten, die Never Give Up mit seinem Video erreichte, war auch eine Amerikanerin, die online unter dem Namen „Lullaby“ auftrat. Die beiden begannen, sich über Discord zu unterhalten, ehe es zu einem Treffen kam und sie eine Beziehung eingingen.

Doch der junge Mann berichtete auch von gesundheitlichen Problemen, sowie Höhen und Tiefen in seinem Leben.

Wie geht es ihm heute? 2022, 4 Jahre nach seinem ursprünglichen Video, änderte sich das Leben von Never Give Up erneut drastisch: In einem Video verkündete er die Trennung von Lullaby und sprach über seine bisherigen Erfahrungen mit Liebeskummer.

Noch im selben Jahr erschien jedoch ein neuer Kommentar unter dem Video, mit dem alles angefangen hatte. „Ich finde dich eigentlich ganz süß, um ehrlich zu sein. Ich meine es wirklich so“, schrieb eine Zuschauerin namens „Juli“. Der Kommentar ist noch angepinnt unter dem Video zu finden.

Aus dem Kommentar wurden schließlich Chats, in denen Juli von ihren eigenen Sorgen berichtete und sich die beiden näherkamen. Nachdem sie einige Monate lang eine Fernbeziehung hatten, reiste Juli zu Never Give Up nach Schweden.

2023 heirateten die beiden und bezogen eine gemeinsame Wohnung. In einem weiteren Video spricht das Paar über das vergangene Jahr. Dabei ist deutlich zu merken, wie viel glücklicher Never Give Up im Vergleich zu damals mit seinem Leben ist.

Zwischen diesen Videos liegen etwas über 5 Jahre

In den Kommentaren unter den neueren Videos, in denen der junge Mann seine Hochzeit, seine Frau und ihre neue gemeinsame Wohnung zeigt, freuen sich Zuschauer mit ihm. Viele berichten davon, vor Jahren über seine Videos gestolpert zu sein und nun voller Freude entdeckt zu haben, wie sich sein Leben geändert hat:

LunA-tn7ot: „Du bist wirklich inspirierend. Deinen Fortschritt über die Jahre zu sehen, und wie du als Mann gewachsen bist, macht mich so verdammt glücklich für dich.“

kw7814: „Ich erinnere mich daran, dass ich dein Video vor 5 Jahren gesehen habe und mich absolut schrecklich gefühlt habe, für dich und was du durchgemacht hast. Und heute bist du verheiratet. Das ist, warum man trotz allem niemals aufgibt.“

masface6: „Er hat es geschafft. Glückwunsch, Dude. Ich erinnere mich daran, vor 3 Jahren dein ursprüngliches Video kommentiert zu haben. Wahre Liebe wurde gefunden.“

