Der starke Shooter Escape from Tarkov deutet im neuen Trailer 2 Dinge an, auf die Fans seit Jahren warten

Escape from Tarkov hat auf der PC Gaming Show einen neuen Trailer gezeigt. Im Trailer gibt es gleich 2 Dinge zu sehen, von denen manch einer wohl geglaubt hat, die kämen gar nicht mehr.

Was ist das für ein Trailer? Bei der PC Gaming Show zeigten die Entwickler von Escape from Tarkov einen Trailer mit dem Titel On the Edge of Darkness. Der Trailer wird von einem Erzähler begleitet und gibt bereits von Anfang an einen Hinweis darauf, dass die Geschichte, die im Spiel erzählt wird, wohl langsam einen Anfang und ein Ende erhält.

Im Trailer gibt es allerlei Kampfszenen zusehen, während uns der Sprecher des Trailers auf Russisch den Stand der Dinge erklärt. Wir waren wohl zuletzt Escape from Tarkov: Arena, den EFT-Ableger, spielen, aber derweil hat sich einiges in Tarkov getan.

Der Konflikt in Tarkov würde wieder aufflammen und man wisse nicht, wie die Sache enden würde. Am Ende des Trailers fällt sogar der Satz: „Und wer weiß? Vielleicht bist du derjenige, der einen Weg findet, aus Tarkov zu entkommen“. Es zeigt sich, dass der Sprecher des Trailers der Charakter Prapor ist, aber das war noch nicht alles, denn im Trailer gab es zwei Details zu entdecken.

Hier könnt ihr den neuen Trailer sehen:

Ganz kurz sieht man zwei lang erwartete Dinge

Was gibt es zu sehen? Im Trailer wird eine Karte mit allen Spiel-Gebieten von Escape from Tarkov eingeblendet. Interessant dabei ist die Darstellung. Die Orte erscheinen nach und nach und sind mit einer Art Strecke verbunden, als müsste man sie ablaufen.

Die könnte ein Hinweis auf das langersehnte Feature einer zusammengehörigen Spielwelt sein, bei der man von einer zur nächsten Zone oder gar eine komplette Open-World vor sich hat.

Demnach müsse man folgende Strecke ablaufen:

Ground Zero → Streets of Tarkov → Interchange → Customs → Factory → Woods → Reserve → Lighthouse → Shoreline → Terminal

Was ist mit Terminal? Nicht nur, dass Terminal auf der Karte eingeblendet war, daneben befand sich auch das Symbol eines Schlosses, welches sich ganz nebenbei öffnet, als würde man die Karte freischalten. Es kann also sein, dass Escape from Tarkov womöglich schon bald die neue Karte bekommt.

Der Name mag etwas täuschen, hierbei handelt es sich nach den Informationen aus dem EFT-Fandom nicht um ein Flughafen-Gelände, sondern um einen „großer Teil des Hafengebiets“. Der Trailer endet mit den Worten „Vorbereiten auf die Flucht“, was zu den Theorien passt, dass einen dort womöglich die Flucht von Tarkov passieren könnte.

Im Video wurden die beiden Inhalte auf die Fans schon seit Jahren warten nur angekratzt, es gab noch kein wirkliches Gameplay oder mehr Informationen zu den Inhalten zu sehen. Es bleibt also abzuwarten, ob im nächsten Update bereits die neue Karte zusehen sein wird.