EA FC 24: Spieler öffnen tausende Packs ohne Erfolg, ziehen keinen einzigen TOTY -„Die schlechteste Pack Weight aller Zeiten“

In EA FC 24 könnt ihr dieses Jahr doppelt so viele Team-of-the-Year-Karten (TOTY) ziehen, eure Chancen waren theoretisch noch nie höher. Doch vielleicht habt auch ihr schon bemerkt, wie schwer es dieses Jahr ist, einen TOTY zu bekommen. Die Beiträge vieler Fans bestätigen derweil, dass die Erfolgsquote dieses Jahr scheinbar äußert gering ist.

Worum geht’s? Seit letztem Freitag, dem 26. Januar, sind alle TOTY-Karten in den Packs. Durch das Frauen-Team sind dieses Jahr gleich 24 richtig starke Karten auf einmal erschienen. Von der Anzahl der Spieler her dürfte die Chance auf eine der begehrten Karten nie höher gewesen sein.

Die Realität sieht allerdings ganz anders aus. TOTYs sind eine echte Seltenheit, selbst die „Ehrenvollen Erwähnungen“, die man als Mini-TOTYs bezeichnen kann, scheinen Mangelware zu sein. Und das, obwohl EA Sports eine Unmenge an Upgrade-Packs verfügbar gemacht hat. Das wirft Fragen bei der Community auf.

Fans reagieren auf die miserable Pack Weight zum TOTY

Ein Eintrag auf reddit.com hat den Missstand des TOTY-Events thematisiert. Unter der Frage „Was hat EA von dieser Pack Weight?“ wird fleißig von der enttäuschten Community diskutiert. Unter „Pack Weight“ versteht man in der EAFC-Community die Menge an starken, seltenen, wertvollen Karten, die in einem Pack sind. Stecken viele dieser Karten in einem Pack, zählt das zu „guter“ Pack Weight. Bei schwacher Pack Weight hingegen dominieren nutzlose und gewöhnliche Karten die Packs.

Wie fallen die Reaktionen der Community aus? Viele der Beiträge finden auf die Frage des Subreddits eine einfache Antwort. Sie sehen in der schlechten Pack Weight eine simple Strategie, um die Menschen dazu zu bringen, mehr und mehr Packs zu kaufen.

So gibt der Top-Kommentar mit den meisten Likes, was EA Sports von der schlechten Pack Weight hat, eine einfache, wie auch einleuchtende Antwort: „Geld, eine Menge davon.“ (via reddit.com)

Aber auch die Leute, die kein Geld in Shop-Packs investieren, stehen am Rande der Verzweiflung. Das beweist ein anderer Kommentar unter dem Subreddit.

User macht mehr als 1700 Upgrade Packs, bekommt keinen einzigen TOTY

„Das muss die schlechteste Pack Weight sein, die wir jemals hatten“, so beginnt der Beitrag des Users ‘rockethot‘. Dieser hat sich die Mühe gemacht, alle Upgrade-Packs aufzulisten, die er seit dem Release des gesamten TOTY+TOTY Icons+Ehrenvollen Erwähnungen+Zwölfter Mann ercraftet und geöffnet hat. Dabei kommt er auf die unglaubliche Summe von 1736 Packs.

Wir haben mal ausgerechnet, wie viele seltene Goldspieler der Pechvogel gezogen hat, ohne eine einzige TOTY-Karte zu ziehen. Sage und schreibe 5.710 seltene Goldspieler ohne TOTY musste der User über sich ergehen lassen. Wir können nur erahnen, wie viele Stunden und wie viele Nerven das Ercraften und Recraften der Upgrade-SBCs letztendlich gekostet haben müssen. Am Ende steht er jedoch ohne einen TOTY da.

Ein ähnliches Schicksal ereilte auch User ‘sushquad‘, der ebenfalls eine enorme Menge an Upgrade-Packs öffnete, ohne TOTY-Karten zu bekommen. (via reddit.com)

Trotz 17 TOTYs: Deutscher Youtube-Star mit mäßiger Quote

Auch ein großer Content Creator auf YouTube zeigte, wie schwierig es ist, TOTY-Karten zu bekommen.

Um wen geht’s? Content-Creator Simon Schildgen, besser bekannt als GamerBrother, durfte sich immerhin 17-mal über einen TOTY freuen. Das klingt erstmal nach einer guten Ausbeute. Allerdings muss man zwei Dinge dabei beachten:

Der YouTuber investiert nach eigenen Angaben für ein Pack-Opening gerne mal 70.000 FC Points. Für 12.000 FC Points bezahlt man im Shop von EA FC fast 90 €. Sprich für eine Stunde Packs-Öffnen gibt der Streamer gut und gerne 500 €, tendenziell sogar mehr aus. Er ermahnt seine Community deshalb, ihm lieber dabei zuzuschauen, als selbst Packs zu kaufen. Trotz doppelt so hoher Chance auf einen TOTY in EA FC 24 ist seine Ausbeute im Vergleich zum letzten Jahr nahezu identisch. Waren es in FIFA 23 vierzehn gezogene TOTY-Karten (via YouTube.com), kommt er dieses Jahr bisher lediglich auf 3 Karten mehr, also auf 17 insgesamt (via YouTube.com).

Hinzu kommt, dass die stärksten und teuersten TOTYs, wie Haaland oder Mbappé, nicht zu seiner Ausbeute gehörten. Im Gegenteil: Häufig hat er vor allem die billigeren TOTYs mehrfach gezogen. Es zeigt sich also: Die Chance auf TOTY-Karten aus Packs ist sehr niedrig, selbst wenn man extrem viel Geld investiert.

Wenn ihr euer Glück dann doch auf die Probe stellen wollt, dann probiert es lieber ohne Echtgeld. Wir zeigen euch eine Methode, wie ihr quasi unendlich viele Upgrade-Packs zum TOTY ercraften könnt.