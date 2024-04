Eine Spielerin in FC 24 gehört zu den besten Karten und kostet weniger als 100.000 Münzen – Ich habe sie getestet und bin begeistert

In FC 24 gibt es eine Reihe starker Spieler, die aber unheimlich teuer sind. Ich habe deswegen die Billigste unter den besten Karten getestet und kann kaum verstehen, warum sie so viel günstiger als ihre Konkurrenten ist.

Um welche Karte geht es? Die FC-Fantasy-Version der Spielerin Amel Majri von Olympique Lyon ist nach ihren Live-Upgrades zu einer der besten Karten in Ultimate Team mutiert und kann selbst mit den Werten der besten Spieler in FC 24 mithalten.

Ihr größter Vorteil, der sie von anderen gleichstarken Karten unterscheidet, ist ihr Preis. FC Fantasy Majri kostet grade einmal 90.000 Münzen (Stand 15.04.24). Sie ist damit um ein Vielfaches günstiger als Spieler mit vergleichbaren Werten.

Doch nicht nur ihr Preis spricht für die Alleskönnerin. Sie kann durch ihre Playstyles ihre größten Stärken perfekt umsetzen. Welche das sind, lest ihr hier.

So stark ist FC Fantasy Amel Majri in Ultimate Team

Was zeichnet FC Fantasy Majri aus? Zuerst richten wir den Blick auf ihre fantastischen Stats. Selbst zum jetzigen Stand von FC 24 gibt es kaum eine Karte, die so starke Allround-Werte hat. Ihr schwächster Wert ist ihre Physis, die aber dennoch bei beachtlichen 87 liegt. Ihr Passspiel liegt bei extrem hohen 93, ihr Dribbling toppt diesen Stat sogar nochmal um 2 Punkte und liegt bei 95.

Aber auch die anderen Werten befinden sich auf einem sehr beachtlichen Niveau:

Kein Wert unter 87. Majri weiß bei jedem Stat zu überzeugen. Und hat sogar starke Playstyles.

Ihre Playstyle+ machen sie zur perfekten Dribblerin

Majri verfügt zusätzlich über zwei Dribbling-Playstyles in Gold. Mit „Technik+“ könnt ihr das starke R1/RB-OP-Dribbling in FC 24 noch einmal schneller und präziser ausführen. Das wird euch helfen, in den gegnerischen Strafraum mit enger Ballführung einzudringen und eure Gegenspieler wie Slalomstangen zu umkurven.

Mit „Ruhepol+“ könnt ihr euch gegen physisch stärkere Spieler behaupten und den Ball besser mit L2/LT abschirmen. Zusätzlich ermöglicht euch Ruhepol eine engere Ballbehandlung und schnellere Drehungen.

Gepaart mit den ohnehin schon starken Dribbling-Werten machen diese Playstyles Majri zu einer der besten DribblerInnen im gesamten Spiel.

So setzt ihr Majri optimal ein: Da die Spielmacherin alles kann, ist sie perfekte Box-to-Box-Mittelfeldspielerin und hilft euch in der Offensive und in der Defensive weiter. Am besten eignet sie sich als Flügel-ZM in einer neuen Formation, die ihr unbedingt mal ausprobieren solltet, wenn ihr in der Abwehr stabiler stehen wollt.

Um ihre starken Werte zusätzlich zu pushen, gebt ihr Majri am besten den Chemistry-Style Hunter oder Shadow. Damit bekommt sie noch einmal einen Geschwindigkeitsschub und andere Upgrades.

FC Fantasy Majri: Fast so gut wie Gullit und Putellas

Wie stark ist Majri im Vergleich zu den besten Mittelfeldspielern in FC 24? Bemüht man einen Vergleich mit ebenfalls starken Allround-Spielern, fallen einem sofort die derzeit besten Mittelfeldspieler wie Ruud Gullit oder Alexia Putellas ein. Beide Karten wurden während des Ultimate-Birthday-Events beziehungsweise während des TOTY mit heftigen Spezialkarten ausgestattet.

Auf Futbin (hier kommt ihr zur Startseite) hat man die Möglichkeit, die Summe aller In-Game-Stats verschiedener Karten miteinander zu vergleichen. Ein Blick auf den Vergleich von Majri, Gullit und Putellas zeigt, dass sich die Französin vor den besten Karten nicht verstecken braucht.

Majri hat nur knapp das Nachsehen gegen die deutlich teurere Konkurrenz (via futbin.com).

Mit einem Gesamtwert von 2609 ist sie nur knapp hinter Ultimate-Birthday-Gullit (2632) und TOTY-Putellas (2644). Beide Karten kosten allerdings deutlich mehr. Während Putellas’ Martkwert bei 3,4 Millionen liegt, kostet Gullit sogar 11 Millionen Münzen.

Wer also nach einer günstigen Alternative im Mittelfeld sucht, der findet in FC-Fantasy-Majri das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was es zurzeit in FC 24 gibt.

Bald bricht das TOTS an. Wir haben die wichtigsten Informationen für euch: Team of the Season – Alle Infos und Leaks rund um das TOTS