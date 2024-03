Ultimate Birthday in EA FC 24: Team 2 ist jetzt live – Alle Infos und Spieler in der Übersicht

Was bringt der FUT Birthday noch? Während des Ultimate Birthdays gibt es täglich wechselnde Squad Building Challenges sowie verschiedene Spezialaufgaben und neue Evolutions. So gibt es mit den neuen SBCs aktuell eine Möglichkeit, um unendlich starke Karten zu ziehen:

Wann kommt Ultimate Birthday Team 2? Das zweite Team erschien am Freitagabend, den 22. März 2024, um 19:00 Uhr. Es bleibt nun eine Woche lang verfügbar. Die Karten kann man aus den Packs in FC 24 ziehen, braucht aber verdammt viel Glück dafür. Auf dem Transfermarkt kann man sie auch kriegen, dort werden sie aber jede Menge Münzen kosten.

Was ist der Ultimate Birthday? Das Event, was ihr früher als FUT Birthday kanntet, heißt in EA FC 24 jetzt Ultimate Birthday und ist im Grunde ähnlich. Es feiert weiterhin den Geburtstag des Ultimate-Team-Modus, der dieses Mal stolze 15 Jahre alt wird.

