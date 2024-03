EA FC 24: Mit einer einfachen Methode könnt ihr gerade unendlich viele starke Spieler ziehen

Schritt 4, weitere Boni durch das Crafting-Upgrade: Wer noch schneller an starke Karten kommen will, sollte parallel zu den bisherigen Schritten immer wieder das Ultimate-Geburtstag-Crafting-Upgrade abschließen.

Solltet ihr Spezialkarten ziehen, so müsst ihr selbst entscheiden, ob sie euer Team verstärken oder ebenfalls in einer der Tausch-SBCs recycled werden können.

EA FC 24: Ich habe die beliebteste Spezialkarte in Ultimate Team getestet und weiß jetzt, warum sie so viel gespielt wird

Schritt 1, so legt ihr richtig los: Zuerst geht ihr die tägliche Gold-Upgrade-SBC an, die ihr insgesamt viermal abschließen könnt, bis sie sich wieder resettet.

Neben dem eigentlichen Spielen trägt auch abwechslungsreicher Menü-Content in FC 24 Ultimate Team zum Spaß am virtuellen Sammelkartenspiel bei. Während der Ultimate-Birthday-Promo ist es nun wieder möglich, sich jede Menge Packs zu ercraften, um starke Karten zu bekommen. Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

