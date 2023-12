EA FC 24: Neues Spieler-Bild begeistert Fans, doch dahinter steckt eine dramatische Story

Das neue Spielerbild des norwegischen Fußball-Profis Omar Elabdellaoui hat innerhalb der Community von FC 24 für jede Menge Feedback gesorgt. Doch hinter der Karte mit der Brille steckt eine besondere Geschichte.

Das ist die Situation:

EA Sports hat im Zuge des jüngsten Updates für FC 24 einige Spielerbilder in Ultimate Team aktualisiert.

Neben Stars wie Mbappe, Salah oder Bellingham hat auch die Karte des Norwegers Omar Elabdellaoui, der in seinem Heimatland bei FK Bodø/Glimt unter Vertrag steht, ein Update erhalten.

Das Besondere: Der 32-Jährige trägt jetzt eine Brille, was ihn innerhalb des virtuellen Sammelkartenspiel zu einer Rarität werden lässt.

Aber nicht ohne Grund. Denn was auf den ersten Blick wie pure Coolness erscheint, entpuppt sich als dramatische Geschichte, welche dem Außenverteidiger um ein Haar sein Augenlicht und damit auch seine weitere Profikarriere gekostet hätte.

EA Sports veröffentlicht Karte von Omar Elabdellaoui mit Brille in FC 24

Das steckt dahinter: Dass Omar Elabdellaoui heute wieder auf dem Platz stehen kann, grenzt beinahe an ein Wunder.

In der Silvesternacht des Jahres 2021 war dem damaligen Profi von Galatasaray Istanbul ein Feuerwerkskörper in der Hand explodiert, was nicht nur zu schweren Verbrennungen im Gesicht, sondern auch zu einer erheblichen Beeinträchtigung seiner Sehkraft geführt hatte.

Der Norweger beschrieb später in einem Twitter-Post, wie er den Unfall wahrgenommen hatte.

„Als der Unfall passierte, war alles schwarz für mich, ich war völlig blind und mein Gesicht war komplett verbrannt“, erinnerte sich Elabdellaoui und führte in der Folge weiter aus, wie er erst nach Monaten das Sehvermögen auf seinem rechten Auge zurückerlangen konnte.

„Ein sehr langer Weg mit vielen Operationen“ sei dafür nötig gewesen. So musste zum einen ein verbranntes Augenlied rekonstruiert sowie eine Augen-OP mit Stammzellen seiner Schwester durchgeführt werden. Eine Hornhauttransplantation führte seine Odyssee schließlich zu einem positiven Ende.

Das Kapitel Galatasaray Istanbul ist für den 32-Jährigen, der u.a. auch in Deutschland für Eintracht Braunschweig aktiv gewesen ist, zwar mittlerweile vorbei, doch die Erinnerung an den Schicksalsschlag aus seiner Zeit in der Türkei lebt nun auch in Ultimate Team weiter.

Für die Fans des virtuellen Sammelkartenspiels zählt das neue Spielerbild jetzt schon zu den besten überhaupt. So betitelt einer der Top-Kommentare auf der Futbin-Seite der Karte selbige als “coolstes dynamisches Bild aller Zeiten!“.

Was haltet ihr vom neuen Bild? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!