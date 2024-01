EA FC 24: Neuer Leak enthüllt Icon Evolutions – Könnte selbst die schlechteste Legende interessant machen

Mittlerweile hat sich sein Preis wieder eingepegelt, ist mit einem aktuellen Verkaufswert von rund 210.000 Münzen aber immer noch doppelt so teuer als er es noch vor dem Leak war (via futbin.com ).

TOTY Vote für EA FC 24 ist jetzt live: So wählt ihr eure Spieler für das Team Of The Year

Was sind Evolutions? In EA FC 24 könnt ihr euch eure eigenen Stars mit den Evolutions erschaffen. Mittlerweile sind unzählige Evolution-Upgrades verfügbar, sogar die ersten Steigerungen über einen Wert von 90+ sind mit dem neuen Feature möglich.

In EA FC 24 soll es laut Leak bald die Möglichkeit geben, Icons in den Evolutions zu upgraden. Sogar die angeblichen Anforderungen sind bereits bekannt. Die Neuigkeit sorgte sogar kurzzeitig dafür, dass ein paar Legenden vom Transfermarkt verschwanden.

