Deutscher Streamer baut in EA FC 24 sein komplettes Ultimate Team nur aus Frauen – Hat aber ein großes Problem

Der deutsche Streamer HandOfBlood hat seinen Ankündigungen Taten folgen lassen und seine Startermannschaft in EA FC 24 nur mit Frauen gebaut und selbstbewusst sein Team auf X präsentiert. Auf Nachfragen in seinen Kommentaren berichtet er allerdings darüber, dass ihm die Körpergröße und die Physis seiner Spielerinnen Probleme bereiten würden.

Worum geht’s? Streamer und Content Creator HandOfBlood hatte auf Twitter angekündigt, dass er den „Kids“ eine Lektion erteilen wollen würde, die sich darüber beschweren, dass es Frauen mit starken Karten in EA FC 24 Ultimate Team gibt.

Nach seiner Ankündigung folgte einen Tag später prompt ein Tweet, auf dem sein erstes Starterteam zu sehen ist. Das besteht von vorn bis hinten nur aus Spielerinnen. HandOfBlood muss aber zugestehen, dass seine Mannschaft nicht ganz austariert ist. Sein Team seht ihr hier.

HandOfBlood über EA FC 24: „Jede Ecke ist ein Gegentor.“

Der Streamer gibt sich in seinem Post zunächst selbstbewusst. „Jetzt werden Teenager zersäbelt.“ Eine Anspielung auf sein bereits erwähntes Vorhaben, jüngere Spieler zu nerven, die sich gegen Frauen in Ultimate Team aussprechen.

Doch seine Mission ist aufgrund einer ausgemachten Schwäche gefährdet.

Wo ist das Problem beim Team von HandOfBlood? Der Streamer gibt auf Nachfrage eines anderen Users zu, dass sein Team bei Eckbällen sehr anfällig für Gegentore sei. „Jede Ecke ist ein Gegentor xD Also Verteidigung und Torwartin zu klein/ zu wenig Physis.“ (via x.com).

Der gleiche User drückt Hänno dahingehend die Daumen, dass die Promos und TOTW (Team of the Week) Karten dieses Problem lösen könnten, indem sie die Spielerinnen stärker machen (via x.com).

Die erste Promo könnt ihr jetzt schon spielen, wenn ihr euch den Early Access sichert.

Andere Kommentare geben HandOfBlood aber weniger Hoffnung. So schreibt User Stammovic21: „Der Mix machts. ZOM und Offensive geht klar, aber in der Defensive und im Tor braucht man definitiv Physis und Größe.“ (via x.com).

Seine Community hat sogar eine passende Spielerin für ihn parat, um die körperlichen Defizite zumindest etwas auszugleichen.

HandOfBlood’s Community schlägt ihm eine der größten Spielerinnen in FC 24 vor

Diese Spielerin soll das Größendefizit beseitigen: Hilfe für das Abwehrproblem folgt in den Kommentaren mit einem ganz konkreten Lösungsvorschlag. DJMFaker rät eine Spielerin, namens Renard, ins Team zu holen. Diese sei 1,87 m und spiele bei Lyon.

Sie zählt mit ihren Körpermaßen zu den größten Spielerinnen in Ultimate Team. Zudem hat sie mit einem Gesamtrating von 88 eine sehr gute Karte.

Doch der Streamer sieht ein anderes Problem bei der Französin und antwortet trocken: „53 Pace“ und fügt einen Emoji mit grauen Haaren an seinen Kommentar; in Anlehnung an eine ältere Frau, die schon etwas von ihrer Geschwindigkeit eingebüßt hat.

Von diesem Lösungsansatz scheint HandOfBlood also nicht überzeugt zu sein. Anscheinend legt er sein Hauptaugenmerk eher auf die Geschwindigkeit und nimmt seine Eckballschwäche in Kauf.

Es bleibt abzuwarten, ob der Streamer zumindest in der Innenverteidigung sein Team vielleicht doch mit einem Spieler mit mehr Körpergröße verstärkt.

Wenn ihr, wie HandOfBlood, auf Spielerinnen mit viel Geschwindigkeit baut, hätten wir da eine Empfehlung für euch. In unserem Artikel zu den schnellsten Spielerinnen und Spielern in EA FC 24 findet ihr die absoluten High-Speed-Sprinter in EA FC 24.