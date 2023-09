Community von EA FC 24 ist genervt von Duplikaten in Ultimate Team: „Lächerlich veraltetes System“

In EA FC 24 wird das Problem mit Duplikaten in Ultimate Team gerade besonders deutlich und die Community diskutiert hitzig darüber.

In den letzten FIFA-Teilen und besonders in FIFA 23 wurde deutlich, dass EA Sports sich merklich in Richtung untauschbarer Karten entwickelt – also Karten in Ultimate Team, die man nicht auf dem Transfermarkt anbieten oder kaufen kann.

Besonders in neueren Packs, die man im Store kaufen kann oder Packs aus SBCs (Squad Building Challenges) kann man Karten finden, die man so einfach nicht mehr loswird. Diese kann man zwar wunderbar spielen und im eigenen Verein einsetzen, doch wenn die Karten zu schwach sind oder einfach nicht in das eigene Team passen, hat man erstmal ein Problem.

Das ist das Problem mit den Duplikaten: Das große Problem mit Duplikaten in EA FC 24 ist eines, das schon seit vielen Jahren existiert. Öffnet man ein Pack und findet dort Duplikate vor, kann man erstmal kein weiteres Pack öffnen, bis man sich um die doppelten Karten gekümmert hat.

Und kümmern kann man sich um die Duplikate auf folgende Weise:

Man steckt die Duplikate in Squad Building Challenges, um neue Packs oder Spieler freizuschalten.

Man stößt die doppelten Karten für 0 Münzen ab.

Doch bei beiden Optionen gibt es aktuell Probleme, denn EA FC 24 bietet aktuell einfach noch nicht genug geeignete SBCs an, in die man die Duplikate stecken könnte. Womit einem dann meistens nur das Abstoßen bleibt, was wiederum auch nicht ideal ist, da man die Karte einfach abgibt, ohne irgendwas dafür zu kriegen.

Das ist besonders ärgerlich, wenn man Karten mit hohen Ratings abstößt, die in der tauschbaren Variante einige Coins wert gewesen wären.

So sieht es gerade bei vielen FC-24-Spielern aus.

Das sagt die Community zu Duplikaten in EA FC 24

Auf Reddit findet ein Thread großen Anklang, der von der aktuellen Duplikat-Problematik in EA FC 24 berichtet. Wir haben ein paar Stimmen für euch herausgesucht:

Dr_PainTrain: „Ich habe ein Jumbo Seltenes-Profi-Pack geöffnet und 60 % waren Duplikate. Nervig die alle abstoßen zu müssen.”

Tahsein4523: „Das gleiche ist mir auch passiert. Ein absolut lächerlich veraltetes System. Gebt uns doch wenigstens die Möglichkeit Spieler für eine überteuerte SBC wie Guimaraes aufzusparen.”

jl94x4: „Schnellverkauf, um 0 Münzen zu kriegen ist ein Witz. Untauschbare Karten sollten den gleichen Schnellverkaufs-Wert haben wie tauschbare Karten. Sogar, wenn es nur die Hälfte wäre, wäre ich dafür.”

mistercapitan: „Ich musste sogar drei 87er Kobel abstoßen.”

WALTON1981: „Sie sollten eine Seltene-Gold-Spielerwahl-SBC einführen, für die man 11 seltenen Gold-Karten abgeben muss.”

Eine Lösung scheint hier wohl erstmal nicht in Sicht zu sein. Was sagt ihr zu den Duplikaten in EA FC 24? Ist das für euch auch ein Problem? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr euch aktuell starke sichern wollt, dann schaut euch doch mal die neue RTTK-Karte (Road to the Knockouts) von Giovanni Reyna an:

