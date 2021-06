Die 10 Trailer mit den meisten Views von der E3 2021

Auf der E3 2021 wurden wieder einmal zahlreiche Spiele vorgestellt und neue Szenen zu bereits angekündigten Spielen gezeigt. Unter anderem gab es dort Material zu Spielen wie Halo Infinite und zu Battlefield 2042. MeinMMO zeigt euch die 10 beliebtesten Trailer im Ranking.

Um welche Trailer geht es genau? Die Trailer wurden auf verschiedenen Konferenzen wie der Xbox Showcase, Ubisoft Forward oder der Nintendo Direct vorgestellt. Darunter sind viele heiß erwartete Spiele wie das Sequel zu Zelda: Breath of The Wild, Elden Ring oder auch das neue Avatar-Spiel von den Division-Entwicklern.

Wie haben wir ausgewählt? Wir haben die 10 Gameplay-Trailer auf YouTube herausgesucht, die im Rahmen der E3 2021 veröffentlicht wurden und die meisten Aufrufe gesammelt haben. Die Zahlen sind auf dem Stand des 17. Juni, um 12:25.

Platz 10 – Evil Dead: The Game (1.111.088 Views)

Genre: Third-Person-Multiplayer, Survival Horror | Entwickler: Saber Interactive | Publisher: Saber Interactive, Boss Team Games | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch | Release: 2021

Was ist das für ein Spiel? Das ist ein PvP- und Koop-Shooter, das auf dem Horror-Klassiker Evil Dead basiert. Ihr übernehmt die Rolle von Ash Williams und anderen Überlebenden und müsst Untoten und Dämonen die Lebenslichter auspusten. Oder ihr seid selbst der Kandarische Dämon und jagt andere Spieler.

Darum ist der Trailer interessant: Zum einen übernimmt der Original-Schauspieler von Ash Williams, Bruce Campbell, die Rolle des Erzählers und stellt das Spiel höchstpersönlich vor. Zum anderen geizt der Trailer nicht an Brutalität, Blut und Splatter. Die Kombination macht Laune auf das Spiel und kommt auch bei Fans der Filme und Serie gut an.

Das Spiel wurde auf dem Summer Game Fest vorgestellt. Das Fest ist zwar nicht offizieller Teil der E3, fand aber im gleichen Zeitraum statt und zählt daher in der Wahrnehmung und auch unserem Ranking dazu.

Platz 9 – Halo Infinite (1.246.048 Views)

Genre: Shooter | Entwickler: 343 Industries | Publisher: Xbox Game Studios | Plattform: PC, Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud | Release-Zeitfenster: Herbst 2021

Was ist Halo Infinite? Das ist der neueste Ableger der legendären Halo-Reihe. Bereits auf der E3 2018 angekündigt, wurde Halo Infinite 2020 verschoben. Eigentlich sollte der Shooter bereits Ende letzten Jahres veröffentlicht werden.

Auf der E3 2021 wurde das neue Release-Zeitfenster enthüllt, dazu gab es die Ankündigung, dass der Shooter bis zu 120 FPS ermöglichen wird. Außerdem gab es diesen Trailer:

Darum ist der Trailer interessant: Neben einigen Ausschnitten aus der Spielwelt von Halo Infinite zeigt der Trailer den Master Chief in der Schwerelosigkeit eines zerstörten Raumschiffes. Dabei durchquert er die Trümmer, muss an toten Kameraden und Feinden vorbei, offenbar auf der Suche nach etwas bestimmten.

Schließlich findet er seine langjährige Begleiter-KI Cortana, die aber offenbar unter “Amnesie” leidet. Der Trailer ist für langjährige Fans emotional aufgeladen und kam dementsprechend gut an.

Platz 8 – S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl (1.495.759 Views)

Genre: Survival-Shooter | Entwickler: GSC Game World | Publisher: Xbox Game Studios | Plattform: PC, Xbox Series X|S, Xbox One, xCloud | Release: 28. April 2022

Was ist Stalker 2? Das ist die Fortsetzung der beliebten Survival-Shooter-Reihe, die Horror-Elemente mit einer offenen Welt, Survival und Action kombiniert. Als Stalker erkunden Spieler die lebensfeindliche Welt rund um das ukrainische Tschernobyl, in der 1986 ein Atomkraftwerk explodierte.

Dabei sammelt ihr Ressourcen, kämpft gegen feindliche Überlebende und andere Stalker, außerdem bekommt ihr es mit übernatürlichen Phänomenen zu tun. Der neueste Trailer enthüllte das Release-Datum und zeigte zudem erstes, richtiges Gameplay.

Darum ist der Trailer interessant: Die Atmosphäre ist sehr stimmig und beklemmend. Zunächst sieht man eine Gruppe Überlebender um ein Lagerfeuer gedrängt. Einer von ihnen erzählt fantastische Geschichten von seinen Erlebnissen. Diese Geschichten werden dann in Gameplay-Form inszeniert.

Dabei sieht man sowohl Action-lastige Feuergefechte, als auch die bedrohliche Spielwelt. Man bekommt auch einen Blick auf gefährliche, monsterartige Kreaturen, die in den verwaisten Gebäuden lauern. Die Szenen erinnern stark an die beliebte Metro-Reihe.

Platz 7 – Sea of Thieves: A Pirate’s Life (1.503.588 Views)

Genre: Action Adventure | Entwickler: Rare | Publisher: Xbox Game Studios | Plattform: Xbox Series X|S, Xbox One, PC | Release: 22. Juni

Was ist A Pirate’s Life? Das ist ein Crossover zwischen dem Piraten-Multiplayer-Spiel Sea of Thieves und dem bekannten Disney-Franchise Fluch der Karibik.

Ihr trefft auf den berühmten CAPTAIN Jack Sparrow, stellt euch aus den Filmen bekannten Bedrohungen wie dem berüchtigten Davy Jones und erlebt neue Abenteuer. Das Crossover startet schon am 22. Juni, zusammen mit der 3. Season. Wir haben die Inhalte des offensichtlichsten Crossovers bereits für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Hier der Trailer zum Crossover:

Darum ist der Trailer interessant: Die Szenen strotzen nur so vor Fanservice. Jedem “Fluch der Karibik”-Fan dürften die vielen Details und Hinweise auf die Filme aufgefallen sein.

Angefangen mit der Szene, in der die Spieler auf CAPTAIN Jack Sparrow in einer Gefängniszelle vorfinden. Er ist gerade dabei, den Wachhund, der den Schlüssel trägt, mit einem Knochen heranzulocken.

Im Hintergrund dröhnt dazu der bombastische Soundtrack, den man aus den Filmen nur allzugut kennt. Die Szenen sind stimmig und unterhaltsam.

Platz 6 – Elden Ring (2.684.000 Views)

Genre: Action-RPG | Entwickler: FromSoftware | Publisher: Bandai Namco | Plattform: PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 | Release: 22. Januar 2022

Was ist Elden Ring? Dabei handelt es sich um das neueste Spiel der Dark-Souls-Entwickler. Elden Ring wird ein Action-RPG und erinnert stark an die bisherigen Spiele von FromSoftware, die mit Demon’s Souls, Dark Souls und Bloodborne das “Soulslike”-Genre begründeten.

Elden Ring wird dementsprechend wieder ein knüppelhartes Action-RPG mit Multiplayer. Neu ist dieses mal die riesige Open World, die euch in die Zwischenlande führt. Dort warten sechs verschiedene Gebiete auf euch, die ihr erkunden könnt. Zudem gibt es etliche Dungeons in Form von Schlössern, Höhlen und Katakomben.

Darum ist der Trailer interessant: Nach der ersten Ankündigung auf der E3 2019 ist es sehr still um Elden Ring geworden. Fans warteten verzweifelt auf neue Informationen, doch FromSoftware hielt sich bedeckt. Nun lieferten sie mit dem Gameplay-Trailer genau das, was sich die Fans erhofft haben.

Es gibt Einblicke in das Kampfsystem, die Open World und das Design der Gegner. Hier findet ihr alle neuen Infos zu Elden Ring: Das wissen wir bisher zum Souls-RPG – Release, Trailer, Koop

Platz 5 – Avatar: Frontiers of Pandora (2.746.812 Views)

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Massive Entertainment | Publisher: Ubisoft | Plattform: PC, Google Stadia, Luna, Xbox Series X|S, PS5 | Release: 2022

Was ist Avatar: Forntiers of Pandora? Das ist ein First-Person Action-Adventure, das im Film-Universum von Regisseur-Legende James Cameron spielt und von den Division-Machern entwickelt wird. Viel mehr ist dazu allerdings noch nicht bekannt.

Im Rahmen der Ubisoft Forward wurden erste Bilder vom Spiel in der Snowdrop Engine gezeigt. Offiziell werden die gezeigten Inhalte als Game-Footage bezeichnet.

Darum ist der Trailer interessant: Der Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora ist rein optisch schon beeindruckend. Das Design ist sehr eng am darauf basierenden Film “Avatar: Aufbruch nach Pandora” gehalten und zeigt viel Liebe zum Detail. Man sieht neue Gegenden auf dem Planeten Pandora inklusive einiger Kreaturen, die man selbst im Film noch nicht gesehen hat.

Das Spiel selbst wurde bereits vor einigen Jahren angekündigt und seit dem warteten Fans gespannt darauf, was es eigentlich werden würde. Nun sieht der Trailer so gut aus, dass viele bis zum Release sogar ein Downgrade befürchten.

Platz 4 – Forza Horizon 5 (2.874.152 Views)

Genre: Rennspiel | Entwickler: Playground Games | Publisher: Xbox Game Studios | Plattform: PC, Xbox Series X|S, Xbox One | Release: 9.11.2021

Was ist Forza Horizon 5? Forza Horizon 5 versetzt euch nach Mexiko, wo ihr die größte und vielfältigste Open-World der Horizon-Spiele erkunden könnt.

Ihr könnt allein eine Story erleben und mit anderen Spielern klassische Rennen auf eine Vielzahl von Strecken fahren. Zudem feiert der Battle-Royale-Modus sein Comeback.

Was macht den Trailer so gut? Das Rennspiel beeindruckt mit seiner abwechslungsreichen Spielwelt. Von Wüsten bis zu dichten Dschungeln mit Ruinen, inklusive Flora und Fauna – alles ist dabei. Forza Horizon 5 sieht verdammt gut aus, wie auch MeinMMO-Autor Benedict Grothaus findet.

Auch in unserer Community kam die Präsentation sehr gut an und wurde zur besten Vorstellung der Xbox Showcase gewählt.

Platz 3 – Starfield (4.054.962 Views)

Genre: RPG | Entwickler: Bethesda | Publisher: Bethesda | Plattform: PC, Xbox Series X|S, xCloud | Release: 11.11.2022

Was ist Starfield? Starfield soll genau wie Skyrim und Fallout 4 ein Singleplayer-Rollenspiel der Bethesda-Schule werden. Es spielt Hunderte Jahre in der Zukunft und die Menschheit hat den Schritt ins Weltall gemacht.

Genaue Inhalte zum Gameplay und den Spiel-Inhalten gibt es bisher jedoch nicht. Auf der E3 2021 wurde der erste Trailer gezeigt.

Darum ist der Trailer interessant: Es ist überhaupt das erste, bewegte Material, dass es zu Starfield gibt. Der Trailer zeigt zwar kein richtiges Gameplay, aber sorgt schon einmal ordentlich für Atmosphäre.

Gezeigt wird, wie ein Pilot in sein Raumschiff einsteigt und den Start einleitet. Dabei sieht man allerhand Details aus dem Schiff. Wir erfahren auch, dass Starfield mit der Creation Engine 2 entwickelt wird, einer neuen Version der gleichen Engine, die auch in Skyrim oder Fallout 4 zum Einsatz kam.

Platz 2 – The Legend Of Zelda: Breath of the Wild 2 (4.148.033 Views)

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Nintendo | Publisher: Nintendo | Plattform: Nintendo Switch | Release: 2022

Was ist Breath of the Wild 2? Das ist das offizielle Sequel zum letzten Ableger der Zelda-Reihe, Breath of the Wild. Das Franchise zählt neben Mario und Pokémon zu den größten und beliebtesten der Nintendo-Spiele und dementsprechend wird jeder neue Teil sehnlichst von Fans erwartet.

Die Zelda-Reihe ist für ihren Mix aus frei erkundbaren Spielwelten, Rätseln, Kämpfen und den einzigartigen Charakteren bekannt.

Darum ist der Trailer interessant: Nach einem Teaser auf der E3 2019 ist nun mit einem kurzen Trailer erstmals wieder neues Material zu Breath of the Wild 2 erschienen. Das zeigt teilweise die bereits bekannte Spielwelt aus dem Vorgänger, aber auch einige schwebende Felsinseln.

Schon jetzt wird munter spekuliert, in welche Richtung das Sequel gehen wird. Der Trailer ist dementsprechend auch weiterhin rätselhaft inszeniert. Leider liegt der Release mit 2022 noch weiter weg.

Platz 1 – Battlefield 2042 (6.881.598 Views)

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: DICE | Publisher: Electronic Arts | Plattform: Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und PC | Release: 21.10.2021

Was ist Battlefield 2042? Das ist der neueste Ableger der bekannten Battlefield-Reihe. BF2042 wird ein modernes, leicht futuristisches Setting haben. Wie man es aus der Reihe kennt, werden zu Land, zu Wasser und in der Luft gigantische Materialschlachten stattfinden. Auf der E3 2021 gab es nun erstes, richtiges Gameplay zu sehen.

Darum ist der Trailer interessant: Nach langem Warten zeigt der Trailer erstmals Gameplay zum kommenden Multiplayer-Shooter und Konkurrenten von Call of Duty.

Der zeigt erstmals die Dimensonen der 128vs128-Spiele-Matches und gibt einen Eindruck von den riesigen Maps. Das Ganze wird in beeindruckender Grafik und wuchtigem Sound präsentiert, wie man es von Battlefield gewohnt ist.

Wenn ihr mehr zu Battlefield 2042 wissen wollt, schaut euch doch unsere Übersicht mit allen bekannten Infos zum Multiplayer-Shooter an.

Habt ihr noch andere Trailer, die euch beeindruckt haben? Welche haben euch am besten gefallen? Welche findet ihr eher schlecht? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

Was kommt, jetzt wo die E3 2021 zu Ende geht? Das kommt noch zu Sony, EA Play und der gamescom