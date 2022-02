Dying Light 2 „bittet euch höflich, zu warten“ bis das Spiel erscheint und nicht schon vorher zu zocken

Das kommende Zombie-Survival-Game Dying Light 2 ist bei einigen von euch schon vor Release als Retail-Version erhältlich. Doch auch wenn ihr es jetzt shcon zocken könnt, bitten euch die Entwickler, es sein zu lassen. Dafür gibt es laut ihnen gute Gründe. Erfahrt hier alles dazu auf MeinMMO.

Warum kann man Dying Light 2 schon vor Relase zocken? Dying Light 2 erscheint am 4. Februar 2022. Doch einige Versionen des Spiels sind als physische Editionen schon im Vorfeld in den Einzelhandel gekommen oder wurden zu früh an Vorbesteller ausgeliefert. Wer solch ein Version ergattert hat, könnte das Spiel theoretisch jetzt schon zocken.

Auch der jüngst implementierte und kontrovers diskutierte Kopierschutz Denuvo dürfte hier keine Probleme machen.

Vielmehr bitten euch die Entwickler inständig, noch bis zum 4. Februar zu warten.

Entwickler wollen, dass ihr das Spiel so spielt, wie es geplant ist

Was sagen die Entwickler? Die Entwickler wollen euch das Spielen im vorab nicht verbieten. Aber sie bitten euch höflich, es doch bitte nicht zu tun und bis zum Release zu warten. In einem Tweet erklären sie auch, warum dem so ist:

Laut Entwickler Techland kämen nämlich zum Release noch diverse Patches und Fixes ins Spiel, welche die Spielerfahrung bieten sollen, welche sich die Entwickler für das Spiel überlegt haben.

Wenn ihr Dying Light 2 also so erleben wollt, wie es die Entwickler geplant haben, dann solltet ihr noch bis zum Freitag warten und euch nicht das Spiel mit einer unfertigen Version verderben.

Was sagen die Spieler? Unter dem Tweet gab es rege Kommentare zu der Bitte der Entwickler an die Fans:

AP fragt sich, warum es überhaupt Fixes zum Release geben muss: „Ein Day-One-Patch sollte gar nicht nötig sein.“

Daniel fragt sich, was dann eigentlich die Reviewer zocken: „Was ist mit all den Reviewern? Haben die einen Day-One-Patch? Sonst „spielen sie das Spiel ja gar nicht so, wie es gedacht ist“?

Für User HL ist die Sache eh klar: „Ihr wisst, dass sie [die Spieler] nicht warten werden.“

Brandon Moore wiederum sagt: „Jetzt haut es schon raus, verdammt nochmal!“

Wer also zu den Glückspilzen gehört, die Dying Light 2 schon jetzt zocken könnten, dürfte wohl schon in der Zombie-Apokalypse herumstreunen und massig Waffen sammeln und Untote plätten.

