Peinliche Aktion bei DOTA 2: Pro-Spieler feiert Sieg im Millionen-Match, dann gewinnen die Gegner spektakulär

Die Teams Talon Esports und Team Liquid spielten bei den großen Riyadh Masters 2023 von DOTA 2 im Halbfinale ums Weiterkommen. Talon Esports hatte den Sieg fast in der Tasche, doch Liquid konnte mit einem spektakulären Broodmother-Rush das Match drehen – was aber nicht alle Spieler mitbekommen haben.

Derzeit laufen die Riyadh Masters 2023 in DOTA 2. Dabei handelt es sich um ein großes E-Sport-Turnier, das aktuell in Saudi-Arabien läuft.

Das Siegerteam erhält 5.000.000 US-Dollar. Der Sieger des Halbfinals zwischen Talon Esports und Team Liquid hatte die Chance, sich direkt als eines der drei besten Teams zu qualifizieren – 1.700.000 US-Dollar wären nach dem Sieg sicher gewesen.

Allerdings muss Talon Esports jetzt noch weitere Matches für eine bessere Platzierung spielen, während Team Liquid seine Millionen bereits sicher hat – obwohl ein Spieler von Talon Esports während des Matches wie ein Sieger gefeiert hat.

Hier seht ihr den Clip:

Das war das Match: Es war bereits das dritte Spiel der beiden Teams an diesem Abend und das letzte Match sollte über den Sieger entscheiden. Team Liquid beherrschte über 20 Minuten das Geschehen, doch Talon konnte während der Team-Fights einen Vorteil rausspielen.

Es sah so aus, als wäre Team Liquid geschlagen. Talon stand mit versammelter Mannschaft vor dem Ancient von Liquid, doch sie mussten noch die Türme aus dem Weg räumen und den Ancient runterklopfen.

Der Sieg schien sicher. So sicher, dass einer der Spieler von Talon aufsprang und bereits feierte. Doch Team Liquid hatte ein Ass im Ärmel.

Liquid-Spieler Zai raste mit seiner Broodmother zum gegnerischen Ancient, der bereits keine Türme mehr hatte und von Minions attackiert wurde. Tatsächlich schaffte er es, zerstörte den Ancient und kegelte Talon Esports damit aus dem Upper-Bracket des Turniers.

Spieler Zai erklärte danach, dass er in den letzten Momenten des Matches so agiert hat, als wäre sein komplettes Team stumm geschaltet. Er hatte einen Plan und es ging auf. Seine Team-Kameraden unterstützen ihn, indem sie einen Teleport zum Start der Gegner verhinderten:

Team Liquid player Zai who pulled off the clutch just straight up saying he acted like his teammates were muted lol pic.twitter.com/MRZmTNfkgc