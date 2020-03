DOOM Eternal ist der erste große Shooter, der 2020 neu erscheinen wird. Doch aus den vergangenen Jahren gibt es etliche Kontrahenten, die DOOM noch immer die Show stehlen könnten. Wie wird es sich durchsetzen?

DOOM Eternal erscheint am 20. März 2020 und ist somit der erste neue AAA-Shooter in diesem Jahr. Trotzdem wurde Shooter-Fans bereits jetzt schon einiges geboten:

Erst am 10. März 2020 ging der neue Battle-Royale-Modus Warzone in Call of Duty: Modern Warfare an den Start. Der hat die Spieler begeistert und so stark eingeschlagen, dass er Twitch im Sturm erobert hat.

Auch Dauerbrenner Fortnite hat im Februar mit dem Update 12 die zweite Season von Chapter 2 erhalten. Der Content-Fluss des Battle Royale wird immer wieder gelobt und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Wie also will DOOM Eternal sich gegen diese Gegner durchsetzen? Wir schauen uns an, was es bietet.

DOOM Eternal bietet 3 Dinge, die CoD und Fortnite nicht haben

Um gegen die starken Franchises Call of Duty und Fortnite zu bestehen, liefert DOOM Eternal einige Features, die in den beiden anderen Spielen nicht oder nicht auf diese Art und Weise zu finden sind.

1. Es wird hart – also so richtig, selbst für DOOM

Wie gewohnt kommt DOOM Eternal in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, von Leicht bis Ultra-Nightmare. Dass bereits der zweitleichteste Modus „Hurt Me Plenty“, als „Tu mir richtig weh“ heißt, ist für DOOM seit jeher bezeichnend.

In DOOM Eternal ist der Name Programm. Ich als jemand, der eigentlich häufig Shooter spielt und auch relativ gut darin ist, habe mich beim Anspielen ziemlich auf die Schnauze gelegt. Ich bin schon im ersten Level von DOOM Eternal verreckt, und das war nicht viel mehr als das Tutorial auf „Hurt Me Plenty“.

Was macht DOOM Eternal so schwer? Der Unterschied zu den vorhergehenden DOOM-Teilen ist, dass in Eternal die Gegner immer gleich klug sind. Das heißt, sie haben immer die gleichen Verhaltensmuster.

Gegner sind anfangs noch richtig fies, werden auf Dauer aber leichter.

Das war früher anders. Da wurden sie intelligenter, je höher die Schwierigkeit gestellt wurde, was dazu führte, dass man sich immer neu an sie gewöhnen muss. Jetzt ändert die Schwierigkeit nur noch den erlittenen und ausgeteilten Schaden.

Das führt dazu, dass besonders der Einstieg in DOOM Eternal richtig, richtig übel wird. Nur DOOM-Veteranen werden sich vermutlich ohne größere Blessuren durchprügeln. Der Vorteil ist aber, dass das Spiel mit längerer Spieldauer immer angenehmer wird – selbst auf Ultra-Nightmare.

2. Viele Möglichkeiten zur Charakterentwicklung

So sorgt DOOM Eternal für Fortschritt: In Eternal gibt es gleich mehrere Features, mit denen sich Spieler verbessern und auch individualisieren können. Eternal bietet etwa:

Runen, von denen drei gleichzeitig ausgerüstet werden und die besondere Fähigkeiten verleihen können

Waffen-Mods – zwei pro Waffe mit verschiedenen Effekten

Upgrades für die Praetorian Armor

Passive Talente über Sentinel Crysals, die etwa Munition, Leben und Rüstung beeinflussen und Perks verleihen

Das DOOM Fortress, eine fliegende Festung, die ihr im Verlauf der Kampagne immer weiter ausbaut

Freischaltbare Waffen und Ausrüstungen wie Flammenwerfer und Eis-Granaten

Mit diesen Features möchte euch DOOM Eternal langfristig beschäftigen

Es soll zwar möglich sein, den gesamten Progress in einem Durchlauf zu schaffen, aber nahezu unmöglich. Nur wirklich gute und aufmerksame Spieler kriegen das hin.

Was bringen die einzelnen Systeme? Jedes der Progress-Features bringt euch auf andere Art und Weise voran. Verbesserungen der Praetorian Armor und Sentinel Crystals erhöhen etwa eure Überlebenschancen.

Runen und Waffen-Mods sorgen dafür, dass ihr mehr Schaden austeilt und Gegner besser besiegen könnt. Einige davon erlauben euch sogar, bestimmte Gegner über eine Mechanik benommen und damit anfällig für eine sofortige Tötung via Glorykill zu machen.

Glorykills sind eine wichtige Mechanik und sind sogar bei harten Gegnern möglich.

Besonders interessant ist aber das Fortress. Hier erhaltet ihr teilweise eure Ausrüstung, stellt gefundene Schallplatten aus, was selbst Nörgler an der Musik des TV-Spots besänftigen dürfte, sortiert eure Skills neu und startet neue Missionen.

Da es in DOOM Eternal haufenweise Geheimnisse gibt, lohnt es sich, immer wieder vorbeizuschauen und durch das Schiff zu streifen. Hinter fast allen ausgestellten Gegenständen steckt eine Geschichte – und im „Man Cave“ des Doomslayers stehen etliche Easter Eggs sowie ein PC, der darauf wartet, mit Disketten für ein geheimes Spiel gefüttert zu werden.

Individualisiert euren Slayer: Neben den verschiedenen Upgrade-Möglichkeiten, die euren Spielstil beeinflussen können, habt ihr aber auch die Möglichkeit, einfach euer Aussehen zu ändern. Ihr könnt dazu verschiedene Skins freischalten oder bekommen.

In einem kurzen Video hat Bethesda dazu schon etliche Kosmetika vorgestellt – inklusive eines DOOMicorn-Skins für Nutzer von Twitch-Prime.

3. Content für alle – und das immer mehr

Diesen Content gibt es während des Spiels: Die Entwickler haben die Spielzeit von DOOM Eternal mit etwa 22 Stunden angegeben – wobei damit vor allem die Kampagne gemeint sein dürfte. Das ist knapp doppelt so lang wie vom Vorgänger DOOM (2016).

Allerdings könnt ihr schon in der Kampagne mit Zusatz-Aufgaben für Abwechslung und mehr Spielzeit sorgen.

Slayer Portals – Zusatzlevel während der Kampagne: Zum einen gibt es dazu die Slayer Portals – Zusatz-Gebiete, in denen ihr noch mehr Dämonen schlachten müsst. Der Clou an den Portalen ist, dass sie quasi zur Kampagne gehören. Das heißt, alles an Extra-Leben und Munition, die ihr dort verschwendet, bleiben auch verbraucht.

Dazu kommt, dass die Dämonen dort immer schwerer werden. Für jeden besiegten Slayer werden sie stärker, ähnlich einem Nemesis-System, und tragen die Namen der erlegten Spieler über den Köpfen.

Invasionen wie in Dark Souls – PvP in der Kampagne: Zum anderen gibt es ein Invasions-Feature, das jedoch erst in Zukunft kommt. Wer sich für diese Option einträgt, der kann von anderen Spielern während der Kampagne angegriffen werden.

Die übernehmen dann die Rolle von starken Dämonen und heizen dem Spieler mit besonderen Fähigkeiten ein.

Gegnerische Spieler dürfen die fiesen Möps kontrollieren.

Wie sieht es im Endgame aus? Es gibt aber auch nach der Kampagne noch verschiedene Aktivitäten, um Spieler bei Laune zu halten. Konkret stechen hier zwei Dinge heraus:

Der Battle Mode ersetzt den Multiplayer und erlaubt ein asymmetrisches PvP – Zwei Dämonen treten gegen einen Slayer an

Master-Level erhöhen die Schwierigkeit der Level beim erneuten Spielen mit mehr Boss-Dämonen und härteren Gegnern, unabhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad

Wer DOOM Eternal wirklich „durchspielen“ will, muss also nicht nur alle Upgrades sammeln, sondern auch alle Master-Level auf Ultra-Nightmare schaffen. Das könnte eine Weile dauern. Im Video der Kollegen von der GameStar bekommt ihr einen etwas tieferen Einblick:

Mehr Content in Zukunft: Mit dem Release am 20. März ist die Entwicklung von DOOM Eternal noch nicht abgeschlossen. Das Spiel wird immer weiteren Content bekommen, fast wie ein MMO.

Was genau das werden wird, wissen wir noch nicht. Allerdings gibt es bereits im Grundspiel ein Punkte-System, mit dem Stufenweise neue Kosmetika freigeschaltet werden. Es ist also gut möglich, dass eine Art Battle Pass kommt für mehr Inhalte für den Battle Mode – oder neue Spielmodi wie der klassische Deathmatch-Modus.

Hat DOOM eine Chance gegen CoD und Fortnite?

Dass DOOM Eternal sich so lange halten wird wie etwa Fortnite, ist eher unwahrscheinlich. Zumindest wird es sicherlich nicht an die Spielerzahl des Battle Royale heranreichen können. Allerdings überschneiden sich die Zielgruppen auch nur teilweise.

Dennoch sind die genannten Features ein Grund, warum zumindest zu Release des Spiels sicherlich viele Spieler DOOM eine Chance geben werden. Hier auf MeinMMO sind viele Nutzer schon fest entschlossen, es zu spielen, wie auch unsere Umfrage zeigt.

Wird direkt nach meinem Urlaub gekauft! Das ist schon mal so sicher wie das Amen in der Kirche.

Freu mich mega auf das Game. Mapache auf MeinMMO

DOOM hat dazu einen Kult-Faktor, der viele Fans sicherlich dazu bringen wird, es zu spielen und durch die Werbe-Strategie des neuen TV-Spots mit anderer Musik wird unter Umständen sogar eine neue Zielgruppe erschlossen.

Mit seinen einzigartigen Features, die weder CoD noch Fortnite bietet, sowie seiner Fan-Base, wird sich DOOM Eternal durchsetzen. Mich persönlich und viele, die sich über DOOM informiert haben, werden die anderen Shooter zumindest zum Release links liegen lassen.

Besonders die Fortschritts-Systeme sind eine gute Sache, die zum Durchspielen anreizt und da sie dabei helfen, die harten Gegner leichter zu plätten, greifen diese beiden Features stark ineinander. Der Endgame-Content bietet dann noch einmal etwas zu knabbern für alle, die Lust darauf haben und die Portale sowie der kommende Invasions-Modus verleihen schon dem ersten Durchspielen mehr Pep.

Ob und wie die kommenden Features die Spieler dann regelmäßig zurücklocken können und am Spielen halten, wird sich noch zeigen.