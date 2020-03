Umfrage zeigt: Ihr wollt DOOM Eternal, aber seid ihr richtig vorbereitet?

MeinMMO hat euch gefragt, wie gut ihr eigentlich zum neuen Shooter DOOM Eternal informiert seid. Hier sind die Ergebnisse.

Darum ging es in der Umfrage: DOOM Eternal wird der erste große Shooter 2020 – trotzdem scheinen viele Leute nicht viel davon mitzubekommen.

Vor etwa zwei Wochen, am 21. Februar, haben wir euch gefragt, ob ihr DOOM Eternal auf dem Schirm habt. Seid ihr rundum informiert oder interessiert euch DOOM überhaupt nicht? Zum Aufwärmen hier noch einmal der Trailer:

Das sind die Ergebnisse: An der Umfrage haben zur Zeit der Auswertung 352 Leser teilgenommen. Jeder konnte eine Antwort abgeben und die Ergebnisse haben eine starke Tendenz ins Positive:

„Ich kenne jede noch so kleine Info zum neuen Teil!“ – 102 Stimmen

„Ich verfolge das Spiel und habe Lust drauf, bin aber kein ‚diehard‘-Fan.“ – 144 Stimmen

„Ich habe Doom noch nie gespielt und weiß wenig darüber. Ich würde mir mehr Infos auf MeinMMO wünschen.“ – 15 Stimmen

„Ich hör grad zum ersten Mal von Doom Eternal und hab mir noch kein Bild gemacht.“ – 13 Stimmen

„Ich warte, bis das Spiel da ist. Erst dann will ich mich informieren.“ – 28 Stimmen

„Ich bin zwar Shooter-Fan, aber ich hab kein Interesse an Doom-Eternal.“ – 41 Stimmen

„Shooter sind mir egal.“ – 9 Stimmen

Bereits fast die Hälfte der Teilnehmer hat allein die Option gewählt, dass sie Lust auf das Spiel haben und fast ein weiteres Drittel verschlingt jede neue Info, sobald sie da ist.

DOOM wird blutig – aber das wusstet ihr natürlich schon.

Die nächstgrößere Gruppe hat zumindest Interesse an DOOM Eternal, ist aber nicht so informiert wie der größte Anteil der Teilnehmer.

Lediglich insgesamt 50 Leser haben überhaupt kein Interesse an DOOM Eternal.

Die meisten wollen DOOM so bald wie möglich kaufen

Das sind eure Kommentare: In den Kommentaren zur Umfrage haben die meisten von euch bereits kundgetan, dass sie sich DOOM Eternal zulegen, sobald es verfügbar ist oder in einem Sale zuschlagen wollen.

Wird direkt nach meinem Urlaub gekauft! Das ist schon mal so sicher wie das Amen in der Kirche.

Freu mich mega auf das Game. Mapache auf MeinMMO

Unser Leser Sanix verzichtet offenbar lieber auf DOOM Eternal – der Nostalgie halber: „Doom 2 fand ich noch mega geil. Es war für mich als ich noch so klein war ein richtiger HORROR. Alles Dunkel, enge Gänge und überall Geräusche und Jumpscares. Danach allerdings habe ich das Interesse an Doom verloren, es war auch irgendwie nach Trailern zu beurteilen der Zeit grafisch hinterher und nicht mehr dieser Horror-Shooter, als den ich Ihn in guter Erinnerung halte.“

King Bohan hat bei der Umfrage ein wenig getrickst – aber das auch wenigstens zugegeben: „Also ich habe eigentlich alle Doom Teile gezockt, hab aber trotzdem auf noch nie gespielt geklickt. Aber nur wegen dem Zusatz, dass ich gern mehr auf MeinMMO darüber lesen will. Und ja auch der neue Doom Teil wird gekauft.“

DOOM Eternal wird härter, als ihr denkt

Daran solltet ihr denken: Trotz eures Hypes um DOOM Eternal solltet ihr daran denken, dass der neue Teil sich von seinen Vorgängern unterscheidet. Er wird beispielsweise sehr viel härter – Ich bin beim Testen sogar im ersten Level von DOOM Eternal schon verreckt.

Die Gegner haben es ganz schön in sich.

Das liegt nicht nur daran, dass der Doomslayer zum Start noch mehr oder weniger eine Wurst ist, sondern auch an der neuen KI. Gegner sind nicht einfach „dümmer“, wenn ihr auf leichteren Schwierigkeitsgraden spielt. Sie verhalten sich immer gleich. Nur ausgeteilter und erhaltener Schaden werden verändert.

Außerdem bekommt das neue DOOM auch nach dem Release noch einiges an neuen Features, wie ein MMO. Eines davon wird der Invasions-Modus sein.

Wenn ihr euch dazu entschließt, diesen Modus zu nutzen, können Spieler eurer Kampagnen-Session als Dämon beitreten und euch die Hölle heiß machen. Die Dämonen haben die gleichen Fähigkeiten wie im Battle Mode.

Dafür bietet DOOM aber auch etliche Features, die dazu anreizen, länger zu spielen. Wie es für Langzeit-Motivation sorgen will, erfahrt ihr hier: