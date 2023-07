Ihr werdet eine Doctor-Who-Begleiterin nie in der Serie sehen, weil sie zu düster ist

Doctor Who hatte viele Inkarnationen und Begleiter. Eine Begleiterin ist jedoch so düster, dass ihr sie in der Serie nicht zu sehen bekommen habt.

Was ist das für eine Begleiterin? Bei der Begleiterin handelt es sich um The Squire, die erstmals in der Doctor-Who-Geschichte „The Then and Now“ auftaucht. Sie befand sich an der Seite des Kriegsdoktors, der eine Inkarnation des Doktors ist.

Jedoch hatte The Squire keine guten Absichten.

The Squire wollte eigentlich ihre Dalek-Natur ablegen

Was waren die Absichten der Begleiterin? The Squire ist eine Dalek-Doppelagentin, die geschickt wurde, um den Doktor auszuspionieren. Zwischendurch wurden The Squire und der Kriegsdoktor getrennt (via screenrant.com). The Squire wandert daraufhin tausend Jahre lang durch das Universum, bevor sie den Doktor (die elfte Inkarnation) erneut trifft.

Dabei wird The Squire bei einem Kampf schwer verletzt. Als sie aufwacht, erinnert sie sich an ihre Dalek-Ursprünge. Sie gesteht, dass sie nicht nur den Doktor getäuscht hatte, sondern versucht habe, ihre Natur abzulegen und The Squire zu sein (via Tardis Wiki).

Letztendlich kann sie ihre boshafte Dalek-Programmierung aber nicht ablegen, der Dalek-Ursprung von The Squire wird in der Konfrontation auch optisch immer deutlicher erkennbar. Als The Squire den Doktor mit ihrer Laser-Waffe treffen will, wird das, was von ihr übrig ist, von der Frau des Doktors, Professor River Song, getötet.

Was sind die Daleks? Die Daleks sind bösartige, nichtmenschliche Außerirdische in der Science-Fiction-Serie Doctor Who. Das Aussehen der genetisch veränderten Figuren ähnelt übergroßen Salzstreuern. Sie wurden erstmals in den 60er Jahren eingeführt und stellen die bekanntesten Gegner von Doctor Who dar. Das Ziel der Daleks ist es, das Universum zu beherrschen und alle anderen Lebewesen auszulöschen.

Wer ist der Kriegsdoktor? Der Kriegsdoktor ist eine Inkarnation der Figur zwischen dem achten und dem neunten Doktor, die die Hauptfigur aber lange Zeit aus ihrer eigenen Erinnerung gestrichen hat.

In Doctor Who war der Kriegsdoktor im Rahmen eines Specials der Serie zu sehen. Dass er Begleiter hatte, war in der Serie überhaupt kein Thema und den Namen „Doktor“ legte er dort ab.

Kanntet ihr The Squire? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Und falls ihr noch Filmtipps fürs Wochenende braucht, findet ihr hier die 13 besten Science-Fiction-Filme laut IMDb.