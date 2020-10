Bei The Division 2 finden heute, am 27. Oktober, Wartungsarbeiten auf allen Plattformen statt. Auf der PS4, der Xbox One, auf Stadia und auf dem PC gehen dabei die Server für knapp 3 Stunden offline. Doch was ändert sich? Erfahrt hier alles zum heutigen Ablauf und den Patch Notes.

Update 12:35 Uhr: Die Wartung ist nun offiziell beendet. Viel Spaß und guten Loot, Agents!

Was hat es mit der heutigen Wartung auf sich? Vor einer Woche bekam The Division 2 mit Title Update 11.1 (TU11.1) das nächste große Update spendiert. Neben Änderungen für zahlreiche Bereiche des Spiels – vor allem für den Summit-Modus – brachte der Patch auch allerlei Bug Fixes mit sich, doch auch jetzt gibt es noch den ein oder anderen Fehler und entsprechend wird immer noch am Spiel geschraubt – wenn auch in kleineren Dimensionen.

So läuft die heutige Wartung ab

Diese Zeiten sind wichtig: Wie bereits gewohnt, haben die Entwickler von Massive den Ablauf der heutigen Wartung bereits im Vorfeld auf Twitter bekanntgegeben.

Das erwartet euch heute:

Die Wartung beginnt um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Dann startet auch die Downtime, sprich, die Division-2-Server gehen auf allen Plattformen offline

Falls keine Probleme im Zuge der Wartung auftreten, soll diese circa 3 Stunden andauern. Solange muss euer Agenten-Leben pausieren

Die Server sollten dann spätestens gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online kommen

Mit Hochfahren der Server endet die Downtime und damit wiederum auch die heutige Wartung

Beachtet jedoch dabei: Der Ablauf der Wartung kann sich ändern. Gerade das Ende der Wartungsarbeiten wird von Massive des Öfteren mal nach vorne oder nach hinten verschoben. Sollte heute irgendetwas nicht nach Plan laufen, werden wir es wie immer hier im Artikel als Update ergänzen.

Patch Notes zur Wartung am 27. Oktober

Das ändert sich heute: Wirklich viele Änderungen kommen heute nicht auf die Spieler zu. Im Prinzip bringt die heutige Wartung nur 2 Fixes. Das sagen die Maintanance Notes:

Ein Problem wurde behoben, durch den bei einigen Spielern Delta-01-Fehler auftraten, wenn bestimmte Charaktere geladen wurden

Ein Problem wurde behoben, wodurch Selbstmord-Drohnen keine Spieler-Skills angegriffen haben

Das Bekleidungs-Event der Season 3 ist nun vorbei und ist nicht länger verfügbar

Die Items aus dem Event können nun mit Premium-Währung im Ingame-Shop erworben werden

Die Vermächtnis-Kiste wird nun verfügbar – mit einer rotierenden Auswahl an Items

Übrigens: wenn ihr wissen wollt, wie es nach Title Update 11.1 weitergeht und was The Division 2 im Jahr 2020 noch alles zu bieten hat, dann schaut euch folgenden Artikel mal genauer an. Die Entwickler haben nämlich bereits einen groben Blick auf die unmittelbare Zukunft des Spiels gewährt: Endlich wissen wir, wie es mit The Division 2 weitergeht – Roadmap 2020