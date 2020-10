The Division 2: Wartung, Server-Down am 20.10. – Title Update 11.1 kommt heute

Bei The Division 2 kommt heute, am 20. Oktober, das Title Update 11.1. Damit gehen Wartungsarbeiten auf allen Plattformen einher – also auf der PS4, der Xbox One, Stadia sowie dem PC. Auch die Server gehen dabei für mehrere Stunden offline. Lest hier alles zum heutigen Ablauf und den Patch Notes.

Was hat es mit der heutigen Wartung auf sich? Heute erhält The Division 2 das nächste größere Update – das Title Update 11.1 (TU11.1). Der neue Patch bringt dabei nicht nur allerlei Bug-Fixes und Änderungen für zahlreiche Bereiche des Spiels mit sich, sondern wird auch von Wartungsarbeiten und einer mehrstündigen Downtime begleitet.

Alles zum Ablauf der Wartung

Das sind die wichtigen Zeiten: Wie üblich hat Massive den heutigen Ablauf bereits im Vorfeld zur Wartung bekanntgegeben. So sehen die Wartungsarbeiten heute aus:

Beginn der Wartung ist um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Gleichzeitig beginnt auch die Downtime, die Server gehen auf allen Plattformen offline

Laut Plan soll die Wartung 3 Stunden beanspruchen. Solange kann kein The Division 2 gespielt werden

Läuft alles glatt, sollten die Server spätestens gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online sein

Sobald die Downtime endet, ist auch die heutige Wartung abgeschlossen

Wichtig: Der Ablauf kann sich durchaus noch ändern – gerade die Zeiten für das Ende der Wartung verschieben sich gerne mal. Sollte heute irgendetwas anders laufen, als hier kommuniziert, werdet ihr es hier im Artikel schnellstmöglich erfahren.

Patch Notes – Was ändert sich heute?

Was sagen die Patch Notes? Heute fallen die Maintenance Notes ziemlich umfangreich aus, das Title Update 11.1 bringt einiges mit sich. So gibt es unter anderem:

ein Update für die Season 3 Bounty-Bosse und Kontrollpunk-Fraktionen

umfangreiche Änderungen am Endlos-Modus „The Summit“. Unter anderem geht man hier Gameplay, Loot, Skalierung, Schwierigkeitsgrad oder die Direktiven an.

Änderungen an den Direktiven

Anpassungen beim Targeted Loot

Änderungen bei einigen Ausrüstungteilen

Balance-Änderungen im PvP

sowie eine Vielzahl von Bugfixes

Eine genaue Auflistung aller Änderungen findet ihr hier auf der offiziellen Seite von Ubisoft.

Wie geht es eigentlich mit The Division 2 nach Title Update 11.1 weiter? Was erwartet die Agenten noch alles im Jahr 2020? Massive hat auch hier bereits einen kleinen Einblick gewährt: Endlich wissen wir, wie es mit The Division 2 weitergeht – Roadmap 2020