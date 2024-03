Eines der besten Rollenspiele kostet auf der PS5 nur 18 €, kommt von den Machern von Baldur’s Gate 3

In dieser erwarten euch nicht nur knifflige Rätsel und Geheimnisse, sondern auch genügend Gegner, denen ihr euch im Kampf stellt. Ähnlich wie in Baldur’s Gate 3 dreht sich hier alles um die passende Strategie, gute Planung und den Einsatz eurer Fähigkeiten. Die Kämpfe laufen rundenbasiert und so steht euch immer eine Handlung pro Runde zu Verfügung.

Was erwartet euch in Divinity: Original Sin 2? Als eine Gruppe von Quellenmagiern besitzt ihr besonders starke Fähigkeiten und genau diese werden euch zum Verhängnis. Denn nachdem die „Göttlich“ tot ist, werdet ihr dafür verantwortlich gemacht böse Wesen aus einer anderen Dimension anzulocken und ins Gefängnis geschmissen.

Was kostet Divinity: Original Sin 2? Zum Vollpreis müsst ihr für Divinity: Original Sin 2 – Definitiv Edition im Playstation Store 59,99 € zahlen. Aktuell könnt ihr den Rollenspiel-Hit allerdings für 70 % billiger bekommen. Ihr zahlt also nur 17,99 €.

