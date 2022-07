Beim Zocken bediene ich Discord mit meinen Füßen, und mein Team dankt mir dafür

Husten, Nieser, Schmatz-Geräusche, Tastatur-Geklacker, Lärm vom Straßenverkehr- all das nervt in jedem Discord-Chat und lenkt das Team ab. MeinMMO-Autor Marko Jevtic will auf keinen Fall einer der lästigen Teammates sein, die den Voice Chat mit störenden oder gar ekelhaften Geräuschen auffallen. Seine Lösung dafür ist ebenso unkonventionell wie effektiv.

Niemand mag Mitspieler, die ihr Mikrofon missbrauchen. Für uns gehören sie sogar zu den nervigsten und schlimmsten Leuten, mit denen man Shooter spielen kann. Aber ganz verhindern kann man das meistens nicht, zumindest wenn das Mikrofon die ganze Zeit an ist.

Selbst die stillsten Gamer müssen sich mal räuspern, husten oder niesen. Ab und zu schmatzt man vielleicht versehentlich, nimmt zu nah am Mikrofon einen Schlürfer aus der Kaffeetasse oder schnieft gerade zur Pollensaison etwas häufiger. Vielleicht hat man auch eine richtig zufriedenstellende, aber laute Tastatur, die eure Freunde richtig nervt.

Das ist alles menschlich, muss aber nicht sein. Denn niemand hört bei einem intensiven Raid oder einem knappen Team Deathmatch lieber die Körpergeräusche der Mitspieler als die digitalen Schritte der Gegner. Das Mikrofon ständig auszuschalten, ist aber unpraktisch.

Da hilft nur ein Push-to-Talk-Knopf. Aber diesen zu drücken bei dem Tastatur-Twister, den man in manchen Games spielen muss, ist nicht ganz einfach. Deshalb nutze ich nur dafür ein Gerät, was auch die oft so faule, untere Hälfte meines Körpers benutzt. Unter meinem PC-Schreibtisch steht nämlich ein Fußpedal, und nur wenn ich da drauf trete, hört man mich auch.

Speziell empfehle ich das Fußpedal von der bekannten Streamer-Marke Elgato, das sogenannte Stream Deck Pedal:

Dank Elgato Fußpedal hört man mich nur, wenn ich das will

Was sind die Vorteile von einem Fußpedal? Was viele Gamer übersehen ist, dass bei eurem Gaming-Stuhl da so zwei hilfreiche Dinger runterbaumeln, die man nutzen kann. Abseits vom ungeduldigen Wippen eure Füße nutzt ihr eure Beine beim Zocken nämlich mit Sicherheit nicht. Das kann man aber ändern, und das empfehle ich.

Das Elgato Stream Deck Pedal schließt ihr easy mit USB-C an euren PC, legt das auf den Boden unter eurem Schreibtisch, und habt damit die meiste Arbeit erledigt. Alles, was ihr dann noch tun müsst, ist Push-to-Talk auf einen der 3 Knöpfe vom Fußpedal zu legen.

Alle Einstellungen gehen einfach und vollkommen unkompliziert über die Elgato Software. Man schiebt einfach die gewünschte Funktion auf den gewünschten Knopf.

Das Fußpedal von Elgato ist unscheinbar, aber sehr praktisch und vielseitig

Wie hilft das beim Gameplay? Push-to-Talk ist eigentlich extrem clever, aber oft sehr unpraktisch. Mit dieser Einstellung aktiviert sich der Voice Chat nämlich nur, während ihr den dafür eingerichteten Knopf auch aktiv drückt. Wenn der Finger diesen Knopf nicht betätigt, seid ihr stumm wie ein Fisch. Aber findet mal auf der Tastatur Platz für diesen Knopf. Deshalb kommt das Fußpedal da ins Spiel.

Immerhin wollt ihr ja nebenbei laufen, Waffen wechseln, Skills abfeuern, nachladen, springen, ducken, slide-canceln, pingen, oder was auch immer sonst ihr in euren Spielen tut. Ihr müsst auch kein geübter Schlagzeuger sein, um das Ding zu bedienen, während ihr eure Spiele zockt.

Was ich persönlich aktuell noch praktischer finde, ist das Gegenteil, also Push-to-Mute. Das Mikrofon deaktiviert sich dann, wenn ich auf das Pedal trete. So kann ich mich auch im Stuhl zurücklehnen, wenn man eben Small Talk macht, und nur dann drauftreten, wenn ich etwa husten muss.

So richtet ihr das Pedal richtig ein – und einen Fehler solltet ihr dringend umgehen

Mein eigenes Elgato Stream Deck Pedal habe ich also eingerichtet:

Knopf Links: Alt-Tab – Das ist praktisch, wenn ich zum Beispiel Elden Ring mit dem Controller spiele und das Fenster wechseln will, ohne mich zur Tastatur vorzubeugen.

Alt-Tab – Das ist praktisch, wenn ich zum Beispiel Elden Ring mit dem Controller spiele und das Fenster wechseln will, ohne mich zur Tastatur vorzubeugen. Knopf Mitte: Push-to-Talk – Damit schalte ich mein Mikrofon schnell und einfach stumm, wenn ich nicht gehört werden möchte (zum Beispiel, wenn ich husten muss).

Push-to-Talk – Damit schalte ich mein Mikrofon schnell und einfach stumm, wenn ich nicht gehört werden möchte (zum Beispiel, wenn ich husten muss). Knopf Rechts: Screenshot – Selbst bei rasanter Action kann ich mit meinem Fuß mittendrin einen Screenshot machen. Besonders praktisch für meinen Job, wenn ich Gameplay-Bilder für Artikel einfangen möchte.

Das sind meine Einstellungen mit dem Elgato Stream Deck Pedal

Egal, wie ich das Ding letztlich auch eingestellt habe: Die Teammates danken es mir, dass ich ‚mit meinen Füßen rede‘, da keiner diese unnötigen Störgeräusche gerne hört. Insbesondere nicht, wenn der Raidboss gerade richtig viel Stress macht. Und ich fühle mich wohler, weil ich weiß, dass ich niemanden auf die Nerven gehe.

Aber natürlich könnt ihr das Pedal auch ganz anders einrichten. Es gibt einige Spieler von Rainbow Six: Siege, die etwa das Lehnen um Ecken auf die Pedale gelegt haben. So können sie ihre Finger für WASD freihalten und trotzdem an einer Wand vorbeischauen.

Umgeht diesen Fehler: Eine kleine Empfehlung habe ich aber noch, die sich aus einer witzigen Anekdote aus reddit ableitet – bedient das Pedal mit dem linken Fuß, nicht dem rechten. Ein armer Kerl auf reddit hatte die Idee mit dem Fußpedal vor Jahren und hat es sich angewöhnt, nur dann zu reden, wenn er mit dem rechten Fuß ein Pedal drückt.

Das war eine super Idee, bis er am Steuer eines Autos saß, an einer Ampel wartete und seine Mutter auf dem Beifahrersitz ihm eine Frage stellte. Instinktiv drückte er mit dem rechten Fuß auf das Pedal – und damit leider diesmal das Gaspedal in einem Automatik-Wagen. Er rammte das Auto vor sich, und war trotz gedrücktem Pedal sicher sprachlos. Deshalb: Wenn ihr Autos fahrt, legt euch das Elgato vor den linken Fuß.

Unabhängig von dieser reddit-Geschichte: Was sagt ihr zu einem Fußpedal als Lösung für Gamer? Findet ihr das praktisch, oder komplett bescheuert? Nutzt ihr vielleicht schon länger so ein Fußpedal am Gaming-PC? Sagt es uns in den Kommentaren.