Mehr Gadgets für Gamer: Und falls ihr euren Händen mal eine richtige Pause gönnen wollt, während eure Füße die Aufgaben übernehmen, dann schaut euch doch ein besonders Gadget an. Denn das soll sich vor allem um eure Hände kümmern. MeinMMO stellt euch das Gerät in folgendem Artikel vor:

Ein ähnliches Produkt bietet auch der bekannte Hersteller Philips an. Hier bekommt ihr ebenfalls mit dem ACC2310 einen USB-Fußschalter mit 3 Pedalen, die ihr frei konfigurieren könnt. Mit einem Preis von rund 120 Euro ist das Pedal von Philips jedoch auch am teuersten.

Was gibt es für Alternativen? Neben Elgato gibt es auch weitere Hersteller, die solche Zusatzprodukte für Gamer anbieten. So bietet etwa der Hersteller Sodial ebenfalls ein System mit drei Pedalen für Gamer. Mit einem Preis von rund 30 Euro ist das Produkt deutlich günstiger als das Elgato-Gerät. Auf Amazon fallen die Rezensionen durchaus positiv aus und ein User erklärt, dass sich das Gerät gut für MMOs eigne.

Was kostet das Gerät und wo kann ich es kaufen? Das Gerät könnt ihr für 89,99 Euro vorbestellen und ist sowohl direkt bei Elgato als auch bei Amazon und anderen Anbietern erhältlich. Auf Amazon ist das Gerät noch nicht verfügbar, das dürfte sich aber in den kommenden Stunden ändern.

In Aktion erleben könnt ihr das Pedal im offiziellen Twitter-Post. Hier zeigen die Entwickler, was man mit dem Gerät alles anstellen kann:

Insgesamt bietet euch das Gerät ein großes Pedal in der Mitte und zwei kleine Pedale jeweils links und rechts daneben. Das Gerät wird mit einem USB-C-Kabel verbunden und direkt an euren PC angeschlossen. Im Lieferumfang befinden sich außerdem 3 Sets mit Federn, sodass ihr das Pedal auf eure Füße einstellen könnt.

Was ist das für ein Produkt? Hersteller Elgato ist bisher vor allem für sein Stream Deck und weiteres Streaming-Zubehör bekannt. Nun hat Elgato mit dem „Stream Deck Pedal“ ein weiteres Produkt vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Fußpedal, welches ihr direkt an euren Gaming-PC anschließen könnt.

