Ein einfacher Aufsatz für 20 € macht jeden Controller für PS5, PS4, Xbox und Switch deutlich besser

Teure Spezial-Controller sind sehr beliebt, kosten aber auch oft weit über 200 €. Für nur knapp 20 € könnt ihr aber eines der wichtigsten Features dieser ‘Pro-Controller’ nachbauen. MeinMMO-Autor Marko Jevtic sagt euch, warum ihr das tun solltet.

Insbesondere für Konsolen-Gamer sind ihre Controller das absolut wichtigste Werkzeug in ihrem Lieblings-Hobby. Doch gerade bei Shootern offenbaren sich die Tücken von einem Analog-Stick im Vergleich zu der Maus.

Teure Pro-Controller wie von SCUF wollen mit paar cleveren Tricks diese Lücke schließen. Eines der wichtigsten Features von so ‚Pro-Controllern‘ ist die Fähigkeit, eure Analog-Sticks mit längeren Alternativen auszutauschen. Solche Features machen diese Controller sehr beliebt, aber auch wahnsinnig teuer.

Doch gerade dieses wichtige und beliebte Feature könnt ihr selbst für eure Standard-Controller ganz einfach nachbauen. Das kostet euch auch nur 20 €. Die Rede ist von den Thumbstick-Aufsätzen von der Firma KontrolFreek. Seit fast 10 Jahren nutze ich diese Aufsätze und kann sie nicht genug empfehlen.

In ihrem Werbe-Video erklärt KontrolFreek kurz, wie diese Aufsätze helfen und wie man sie richtig nutzt:

Plastik-Aufsätze für bis zu 20 € erhöhen Präzision in Shootern

Was ist das Problem? Wenig Kontrolle, ruckartige Ziel-Bewegungen und fehlende Feinmotorik – die meisten, die Shooter mit Controller zocken, kennen diese Probleme. Der rechte Stick ist häufig einfach zickiger und schwerer zu bändigen, als man gerne möchte.

Auch deshalb sind so Controller wie der SCUF Reflex für die PS5 so beliebt. Dieser Pro-Controller hat in nur 3 Stunden nach Release über 100.000 Exemplare verkaufen können. Und das, obwohl die billigste Version davon 220 € kostet, die teuerste sogar 270 €.

Das ist für die meisten Spieler sehr viel Geld, doch Features wie austauschbare Thumbsticks machen für andere Gamer einen so großen Unterschied, dass sich das Investment lohnt.

Die Aufsätze von KontrolFreek wollen genau da aushelfen und nutzen dafür die einfachsten Gesetze der Physik.

Was machen diese Aufsätze? Für etwa 20 € (wobei es auch billigere Versionen gibt) bekommt ihr 2 Plastik-Aufsätze für eure Controller. Diese könnt ihr ganz einfach an die Sticks von eurem Original-Gamepad dranklemmen, womit die Thumbsticks in der Höhe wachsen.

Von oben sieht man den Unterschied kaum Seitlich wird es dann deutlich Die Verlängerung vom PS5-Stick sorgt für mehr Präzision

Das erhöht dann auch die Hebelwirkung auf euren Sticks. Je länger die Thumbsticks sind, desto mehr Kontrolle habt ihr über die Bewegungen mit eurem Daumen.

Genau auf diesem Prinzip beruhen die austauschbaren Thumbsticks bei teuren Controllern wie von SCUF. Für viele Shooter-Fans ist das das wichtigste Feature an diesen Pro-Controllern. Für etwa 20 € könnt ihr jeden beliebigen Controller ganz einfach so nachrüsten, dass ihr diesen Vorteil auch nutzen könnt.

Es gibt mehrere Versionen von den Aufsätzen von KontrolFreek, die sich in Farbe, Form und Höhe voneinander unterscheiden. Auch, auf welchen Controller sie passen, müsst ihr vor dem Einkauf entscheiden.

Ich empfehle, die höchst-möglichen Aufsätze zu kaufen, entweder in Konkav- oder Hybridform. Diese eignen sich meiner Erfahrung nach am besten für Shooter. Die Aufsätze für die PS4-Controller passen auch auf die PS5- und den Switch Pro Controller, allerdings nicht auf die Switch JoyCons oder Xbox Controller. Hier müsstet ihr die speziell dafür entwickelten KontrolFreeks kaufen.

Es reicht meiner Erfahrung nach allerdings, wenn man nur den rechten Stick nachrüstet. Da ihr in einer Packung gleich 2 Aufsätze bekommt, könnt ihr so gleich 2 verschiedene Controller aufmotzen.

Hier sind ausgewählte KontrolFreek-Aufsätze für PS4, PS5 und Switch Pro Controller:

Hier dieselbe Auswahl für die Xbox:

Was sind die Vorteile der Aufsätze? Sanftes Drücken in jede Richtung wird somit deutlich erleichtert, da ihr weniger Druck mit dem Daumen ausüben müsst, um feinfühlige Bewegungen abzuliefern.

Das ist gerade in Shootern ein Segen. Mit mehr Feinmotorik könnt ihr präziser die Sticks steuern, wie ihr wollt. Das macht es auch einfacher, nicht in die Extremen der Stick-Bewegungen zu kommen – was im Gegenzug bedeutet, dass ihr auch den starken Aim Assist in Spielen wie CoD Warzone nicht so einfach abbrecht, weil eure Bewegung zu stark war.

Nach einer kurzen Gewöhnungsphase und vielleicht etwas Rumspielerei in den Steuerungs-Settings von eurem Lieblingsshooter werdet ihr schnell merken, wie viel besser ihr durch diese Extra-Hebelkraft ballern könnt. Euer Aim Assist klebt besser an den Gegnern, der starke Rückstoß euer Wummen kann einfacher gebändigt werden, und auch vor Headshots mit Snipern fühlt ihr euch mehr in der Kontrolle.

Wenn ihr was zockt, wo diese Aufsätze stören, ist das auch kein Problem. Ihr könnt sie ruckzuck und ohne Mühen abnehmen und auch wieder aufsetzen. Damit habt ihr mehr Flexibilität bei der Höhe eures Sticks als bei manchen SCUF-Produkten, wo ihr euch im Voraus fest für eine Stick-Höhe entscheiden müsst.

Kurz: Kontrolfreek verspricht mehr Präzision, und diese einfachen Plastik-Aufsätze für maximal 20 € können dieses Versprechen halten. Damit habt ihr eines der wichtigsten Features von Controllern, die das 11-fache oder mehr kosten.

Was sind die Nachteile der Aufsätze? Der vielleicht wichtigste Nachteil, den ihr vor dem Kauf kennen müsst, ist die Umgewöhnungszeit. Da die Sticks nun höher liegen, ändert sich auch euer Griff am Controller, je nach persönlicher Haltung sogar deutlich. Ihr werdet zum Beispiel schnell merken, dass euer rechter Daumen selbst in der Ruheposition deutlich gestreckter auf dem Stick liegt, als ohne die Aufsätze.

Das hat zwar auch den Nebeneffekt, dass euer gestreckter Daumen die verbesserte Hebelwirkung weiter erhöht, kann aber vor allem zu Beginn sich unangenehm ‘angespannt’ anfühlen. Auch die Distanz zu den Knöpfen ist so höher. Das kann in den ersten Stunden dafür sorgen, dass ihr etwa den Nachlade-Knopf verfehlt.

Wenn das Gummi von eurem Standard-Stick schon etwas abgenutzt ist, könnte es aus kleinere Probleme mit dem Sitz geben. In besonders intensiven Momenten kann es deshalb passieren, dass der Aufsatz vom Stick abfällt und auf eurem Schoß landet. Das sollte in den seltensten Fällen vorkommen, aber es kann passieren.

Fazit: Das beste Investment für meine Controller in knapp 10 Jahren

Pro Erhöhte Hebelwirkung sorgt für mehr Präzision in Shootern

Tolles Preis-/Leistungsverhältnis

Aufsätze für PS4 und PS5 passen auch auf die Switch Pro Controller

Viele Farben und Optionen

Sie sind sehr gut verarbeitet und halten ewig Contra Etwas Umgewöhnungszeit am Anfang

Kann in seltenen Fällen vom Controller abfallen

„Gamer-Look“ der Aufsätze könnte manchen nicht gefallen

Meine KontrolFreek-Aufsätze habe ich mir damals für Battlefield 4 gekauft, das war 2013 und kurz nach dem Launch der PS4. Seitdem habe ich denselben Aufsatz nicht nur für die PS4-Controller genutzt, sondern auch die PS5 und meinen Switch Pro Controller. Seit also fast 10 Jahren ballere ich also dank meines einmal gekauften KontrolFreeks für 20 € besser, und das über gleich mehrere Konsolen-Generationen und -Hersteller.

Klar, sie ersetzen nicht jedes beliebte Feature von diesen Pro-Controllern wie von SCUF, wozu etwa die sogenannten Paddles, also die Knöpfe auf der Rückseite der Controller gehören. Aber wenn ihr nicht 200 € oder mehr locker habt nach dem Einkauf eurer PS5, oder wenn ihr mehrere Controller gleichzeitig aufrüsten wollt, sind diese Plastik-Aufsätze eine großartige Wahl.

Auch deshalb kann ich die KontrolFreek Thumbstick-Aufsätze problemlos jedem empfehlen, der in Shootern besser werden möchte.

Gerüchten zufolge soll auch Sony demnächst einen ‚Pro-Controller‘ für die PS5 auf den Markt bringen. Leaks berichten, dass auch das die beliebten, längeren Sticks bietet:

