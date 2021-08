Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch der Tester von gfinityesports lobt den neuen Highend-Controller (via gfinityesports.com ). So besitze der Controller jede Menge Komfortfunktionen wie einen Sofortauslöser für Schnellschüsse und eine Stummschalttaste für den Voicechat. Headsets funktionieren jedoch nur mit einem kabelgebundenen Headset.

Ähnlich sehen es die Tester von Gizmodo (via gizmodo.com ). Der Scuf-Controller „erfinde zwar das Rad nicht neu“, erweitert den bereits guten Xbox-Controller um weitere sinnvolle Funktionen. So seien die Schnelltasten sehr gut zu erreichen und die Neueinstellung (Remapping) der Tasten sei ebenfalls leicht. Die Möglichkeit, die Frontplatte (Faceplate) des Controllers tauschen zu können, biete Usern auch noch eine gewisse Personalisierung.

So beschreiben etwa die Tester von Gamespot den Scuf Instinct Pro Controller als „erste tolle Alternative zum Xbox-Elite-Controller“(via Gamespot.com ). So erklären die Reviewer, dass der Controller eine tolle Ergonomie und simpel zu bedienende Backpaddles biete. Vor allem die sogenannten „Instant Trigger“ werden gelobt.

