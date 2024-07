MeinMMO gibt es auch auf YouTube und zeigt euch die 20 besten MMORPGs aller Zeiten 

Was haltet ihr von der Liste? Stimmt ihr der Auswahl der Spiele und ihren Platzierungen zu? Oder denkt ihr noch an andere Spiele, die es auf diese Liste schaffen sollten? Diskutiert hier und auf YouTube gerne mit.

Welche Online-Rollenspiele haben es geschafft? Im Video haben wir euch dann die 20 MMORPGs mit den meisten Stimmen aufgelistet. Auf die Liste haben es so dann neure Genre-Vertreter wie New World, Black Desert Online und Final Fantasy XIV geschafft. Aber auch einige Klassiker wie Ultima Online, Guild Wars, Warhammer Online oder World of Warcraft durften auf dieser Liste natürlich nicht fehlen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jetzt haben wir uns in einem neuen Video die Frage gestellt: Welches ist eigentlich das beste MMORPG aller Zeiten? Das Ergebnis haben wir euch in einem knappen Video auf YouTube zusammengestellt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to