Diablo 4: Zauberer kann gegen den Butcher 20 Minuten afk gehen und stirbt nicht – So geht der unsterbliche Build

Der wichtigste Punkt bei dem Amulett ist aber, dass es eure Ressourcenregeneration um 5 % bis 12 % erhöht. Das ist es, was euren Zauberer-Build wie oben beschrieben so unsterblich macht.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Um was für einen Build geht es? Der Build ist stammt aus einem Video der Youtuberin Emilyheartz987 . In ihrem knapp 22 Minuten langen Video zeigt sie, wie ihr Charakter im Kampf gegen den Butcher, einen der härtesten Gegner des Games, auf Level 100 eine ganze Menge Schaden einsteckt. Dabei bleibt ihre Gesundheit konstant voll, während sich ihr Mana-Pool wieder und wieder füllt und leert.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to