Diablo 4: Rimescar Cavern / Raunarbenhöhle – So findet ihr den Dungeon

Generell lohnt es sich, den Regionsfortschritt abzuschließen, denn: Ihr erhaltet dadurch wichtige Boni für jeden neuen Charakter (in demselben Modus). Auch Dungeons bringen euch Ansehenspunkte ein. Dazu levelt ihr in den Alptraum-Versionen der Dungeons eure Glyphen, die euch gewisse Boni verschaffen. Wie ihr Glyphen am besten farmt und levelt, erfahrt ihr hier .

Wie erobere ich den Stützpunkt? Malnok ist eine eingefrorene Siedlung, in der ein Schneesturm wütet. Wenn ihr euch in das Gebiet begebt, erhaltet ihr den Auftrag, euch dort umzuschauen. Ihr müsst dann die Sturmbringer des Eisklans töten, die euch mit Schädel-Symbolen auf eurer Map angezeigt werden.

Wo finde ich die Raunarbenhöhle? Der Dungeon „Raunarbenhöhle“ befindet sich im Gebiet „Zersplitterter Gipfel“, östlich von Kyovashad. In dem Bereich findet ihr den dazugehörigen Stützpunkt „Malnok“, den ihr einnehmen müsst. Sobald ihr den Stützpunkt erobert habt, erscheint der Dungeon „Raunarbenhöhle“ in dem Bereich.

Es gibt viele Dungeons in Diablo 4 , aber nicht alle davon sind so einfach zu erreichen. Wo ihr den Dungeon „Rimescar Cavern“/„Raunarbenhöhle“ findet, erfahrt ihr hier.

