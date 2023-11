Diablo 4: Aspekte extrahieren und verbessern – So geht’s

In Diablo 4 könnt ihr von verschiedenen Items Aspekte extrahieren, diese in andere Items einsetzten und sogar verbessern. Einige Spieler jedoch wissen nicht, wie das geht. Wir zeigen euch, wie ihr Aspekte extrahieren, einfügen und verbessern könnt.

So extrahiert ihr Aspekte: Um Aspekte in Diablo 4 zu extrahieren, müsst ihr zum Okkultisten gehen. Das ist einer der Handwerker in verschiedenen Städten von Sankturario der sich mit okkulten Dingen beschäftigt. Ihr findet den Standort eines Okkultisten anhand seines Symbols. Es handelt sich dabei um ein auf dem Kopf gestelltes Dreieck.

Habt ihr den Okkultisten gefunden, sprecht ihr mit ihm und wechselt dann auf den zweiten Reiter mit dem Namen „Aspekt extrahieren“. Nun könnt ihr einen beliebigen legendären Gegenstand in das offene Feld packen und seht, in der Aspektvorschau, welchen Aspekt ihr erstattet bekommt. Zudem wird euch für die Dienste ein Goldbetrag in Rechnung gestellt.

Seid ihr mit dem Aspekt zufrieden und möchtet diesen extrahieren, müsst ihr nur noch den Handel bestätigen. Beachtet, dass ihr nach eurem Deal, euer legendärer Gegenstand zerstört wird. Wählt also weise, welches Item ihr von seinem Aspekt befreien wollt.

Wie verbessere ich Aspekte? Solltet ihr eure Aspekte verbessern wollen, müsst ihr zuerst mit eurer alten Ausrüstung zum Schmied gehen und diese aufleveln. Beachtet, dass nur Werte von Aspekten verbessert werden, die feste Werte besitzen. Prozentuale Werte können nicht gesteigert werden und solltet ihr deshalb auch nicht berücksichtigen.

Seid ihr dann beim Schmied müsst ihr das Item nur aufleveln, jedoch nur so weit, bis ihr keine Steigerung mehr bei eurem Aspekt vernehmen könnt.

Was sollte ich beachten? Aspekte aus legendären Items zu extrahieren kann sich lohnen, wenn die Werte eine hohe Punktzahl besitzen, sollte dies jedoch nicht der Fall sein, solltet ihr lieber auf den Kodex der Macht zugreifen.

Einige dieser Aspekte, die jeder Spieler durch Dungeons erspielen kann, lohnen sich und bieten zudem nützliche Funktionen in dem einen oder anderen Build an, die man so sonst erst nach stundenlangem Farmen und viel Glück bekommen würde.

Schaut also lieber durch den Kodex der Macht und verbessert eure Ausrüstung vor dem Extrahieren, denn so profitiert ihr am besten vom Okkultisten und seiner Magie.

