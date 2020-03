Kaum ist Season 20 in Blizzards Hack ’n Slay Diablo 3 gestartet, schon haben es die ersten durchgespielt und fragen sich jetzt, was sie nun im Spiel tun sollen.

Was bietet Season 20? In Season 20 dreht sich alles um Kanais Würfel. Ihr könnt die Würfelplätze nach euren Vorstellungen befüllen. Wir erklären hier, wie ihr die Kanais Würfel in Diablo 3 freischaltet.

Außerdem kommt ihr an kosmetische Belohnungen, die es aber in Season 8 schon mal gab. Ebenso kommen der Barbar, der Hexendoktor und der Zauberer an neue Sets. Wer Season 20 erfolgreich abschließt, bekommt außerdem ein ziemlich cooles Fledermaus-Pet.

So schnell ging es noch nie

Was ist nun passiert? Schon einen Tag nach Start von Season 20 konnten Gruppen das Greater Rift 150 meistern. Das ist extrem schnell. Schon in Season 19 schafften dies einige Spieler mit einem Buff innerhalb von 4 Tagen. Nun konnte diese Zeit mit Season 20 auf nur einen Tag reduziert werden.

Wie haben die Gruppen dies geschafft? Das ist momentan die große Frage. Ein so effizienter Buff wie bei Season 19 ist dieses Mal nicht vorhanden. Der Kanais Würfel bietet einige Möglichkeiten, die sich vielleicht stark auswirken, das werden wir in den kommenden Tagen noch sehen. Denn normalerweise ist dies eben mit viel Ausprobieren und Tüfteln verbunden, was natürlich etwas Zeit in Anspruch nimmt.

Aber, dass ein GR150 nur wenige Stunden nach Start einer neuen Season schon gemeistert wurde, ist extrem ungewöhnlich.

In Season 20 von Diablo 3 spielt der Kanais Würfel eine wichtige Rolle.

Ging das mit rechten Dingen zu?

Warum ist das seltsam? In Season 19 konnte der GR150 nach 4 Tagen gemeistert werden. Das war schon sehr schnell, wie bereits erwähnt. Zuvor dauerte dies teilweise deutlich länger. Dies lag daran, dass die Spieler erst Ausrüstung farmen mussten. In Season 19 jedoch war der Buff das, was wichtig war.

Es gibt aktuell Diskussionen darüber, warum dies in Season 20 noch schneller ging. Spieler glauben, dass dies nicht mit rechten Dingen zuging, vielleicht ein Exploit ausgenutzt wurde. Noch gibt es keine eindeutigen Informationen. Die Gruppen selbst haben noch keine Videos ihrer Errungenschaften geteilt, was ebenfalls ein Hinweis darauf sein könnte, dass sie vielleicht einen Exploit ausgenutzt haben.

In den kommenden Tagen sollten wir mehr zu dieser Situation erfahren.

Was ist das Problem? Die Spieler von Diablo 3 sind inzwischen verunsichert. Sollte es auf regulärem Weg möglich sein, den Greater Rift 150 so schnell zu meistern, dann stellt das natürlich die gesamte Season in Frage.

Spieler fragen sich schon, was sie denn jetzt den Rest der Season tun sollen, falls das mit dem Greater Rift 150 wirklich so schnell geht. Daher ist es wichtig zu klären, wie in Season 20 die Greater Rifts 150 so schnell gemeistert werden konnten.