Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 31.12.

Xur lässt heute in Destiny 2 ebenfalls die Korken knallen, um euch über den Jahreswechsel mit exotischen Waren zur Verteidigung der Menschheit zu beliefern. Bringt ihm doch einen Sekt vorbei, wenn er am 31. Dezember eintrifft. Wo ihr ihn findet, erfahrt ihr wie immer auf MeinMMO.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Die Titanen in Destiny 2 schmelzen derzeit wieder Bosse mit ihrem kleinen Wurfhammer und dem passenden Exotic. Mit der richtigen Technik und dem passenden Loadout ist das auch weiterhin, trotz eines 3fachen Nerfs, möglich. Ob Bungie hier bald ein viertes Mal nachbessert?

Destiny 2 selbst schaut zuversichtlich ins neue Jahr 2022, denn die Spieler haben Vertrauen in Bungie, dass auch die kommende Erweiterung ihre Erwartungen erfüllen wird. Bereits zum Start der PreOrder-Phase im August 2021 auf Steam katapultierte das an die 100 Euro teure DLC von „Die Hexenkönigin“ Destiny 2 an die Spitze der Steam-Verkaufscharts.

Doch wegen dem neuen DLC müssen die Spieler auch wieder auf andere Inhalte verzichten. Was genau hat Bungie in dieser Woche im Destiny-2-Content-Vault-Leitfaden für Jahr 5 veröffentlicht.

Alle Infos zu Xur am 31. Dezember 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Xur wird sich heute Abend einen Sekt schnappen und wieder pünktlich zum Daily-Reset um 18 Uhr auf euch warten. Dort wird er dann bis zum 04. Januar 2022, 18 Uhr verharren, bis jeder Hüter seine Waren bestaunen konnte.

Danach verschwindet er wieder für eine ganze Woche und trifft erst wieder zum Wochenende im Universum von Destiny 2 ein.

Happy New Year 2022!

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Wenn ihr Xur besuchen möchtet dann schaut in der ETZ nach. Dort erwartet er euch in der gewundenen Bucht.

Xur ist in der ETZ: Gewundene Bucht.

Xurs Inventar vom 31.12. bis zum 04.01. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Wie immer wird Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen dabei haben. Wir prüfen sein Angebot, wenn er um 18 Uhr eintrifft, und veröffentlichen euch die genauen Details dann.

Waffe: Schwingen der Wachsamkeit – Kinetik-Impulsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Herz des innersten Lichts – Arkus-Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Jäger: ST4MP-F3R – Arkus-Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Warlock: Sonnenarmschienen – Solar-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen Exotischen Code.

Die Prüfungen von Osiris am 31.12. – Map, Waffen und Infos

Welche Map ist diese Woche dran? Ihr könnt an den Prüfungen von Osiris auch über Silvester teilnehmen und spielt dann auf der einstigen Titan-Karte “Wurmhafen”.

Die Trialsmap vom 31.12 – 04.01: Wurmhafen

So bekommt ihr euren Loot: Euren Loot bekommt ihr in den Trials aber garantiert, wenn auch nicht mehr durch drei, fünf und sieben Wins, sondern jetzt mit:

Sieben Siegen

50 Runden

sowie dem berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt.

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Die Waffe in dieser Woche ist die Handfeuerwaffe “Igneous Hammer”. Erspielt sie euch auch in der Meister-Variante mit einem makellosen Run.

Bringt Sekt mit: Xur wird auch über Silvester für euch da sein.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme gezielt darauf fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials starten wie gewohnt zum Daily-Reset um 18:00 Uhr.

Was nehmt ihr mit ins neue Jahr? Werdet ihr das Neujahrs-Wochenende noch nutzen, um Destiny 2 zu spielen? Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen: Habt einen tollen Abend und vor allem wünscht euch das gesamte MeinMMO-, sowie das Destiny-2-Team ein frohes Neues Jahr 2022 – „See you starside!“.