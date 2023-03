Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 10.03

Xur besucht euch auch zum Start des neuen Lightfall-Raids “Wurzel der Albträume” in Destiny 2. Wir zeigen euch, was er diesmal im Inventar führt und ob sich ein Besuch bei dem guten Tentakelgesicht lohnt.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Alles hat sich in Destiny 2 auf den Moment des neuen Day-One zugespitzt. Er startet in diesem Moment – also heute um 18 Uhr – und wird den Spielern eine neue Herausforderung bringen. Alles Infos dazu findet ihr hier:

Dank des Day-One-Raids und der Tatsache, dass Bungie in diesem Rennen alles fair gestalten möchte, sind 8 Waffen deaktiviert. Für diese Fälle haben wir euch Alternativen aufgelistet, die ihr als Waffen nutzen könnt.

Zu guter Letzt hat Bungie ein geheimes Exo in einer Quest versteckt, die sich um den mürrischen Character in Destiny 2 dreht.

Alle Infos zu Xur am 10. März 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Als Händler für rare exotische Ware in Destiny 2 stattet Xur dem Universum jeden Freitag um 18 Uhr einen Besuch ab. Um bei ihm zu shoppen, braucht ihr nur etwas Ingame-Währung, damit die Lücken in eurer Sammlung schwinden.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch wenn Xur nur noch wenige Location-Positionen auf den Zielorten aktiv nutzt, so weiß trotzdem kein Hüter vor 18 Uhr, wo er landen wird.

Xur befindet sich auf dem Turm im Hangar.

Xurs Inventar vom 10. – 14.03. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Selbst im Lightfall-DLC wird Xur nicht müde, sein Geschäft zu betreiben. Hier zeigen wir euch, was der Gute alles anbietet.

Waffe: Kaltherz – Spurgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Wurmgott-Berührung – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +8

Erholung: +14

Disziplin: +9

Intellekt: +13

Stärke: +7

Gesamt: 63

Jäger: Versiegelte Ahamkara-Griffe – x für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +11

Erholung: +2

Disziplin: +2

Intellekt: +7

Stärke: +20

Gesamt: 59

Warlock: Karnstein-Armbinden – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +9

Erholung: +10

Disziplin: +6

Intellekt: +2

Stärke: +23

Gesamt: 62

Das ist Xurs Angebot in dieser Woche:

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) – mit “Erster Schuss”

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit “Mörderischer Wind”

Dieses Wochende keine Trials und kein Eisenbanner: Falls ihr die Prüfungen von Osiris vermisst. Diese finden an diesem ersten Lightfall-Wochenende nicht statt. Zuerst wird am 14. März das Eisenbanner veranstaltet und Trials kehren dann in der Woche 4, am 24. März, wieder zurück.

Habt ihr vor, Xur heute einen Besuch abzustatten, nachdem ihr nun sein Angebot kennt? Oder geht ihr lieber in den Raid? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

