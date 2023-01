Destiny 2: Weekly Reset am 31.01. – Letztes Eisenbanner in Season 19

Nach dem heutigen Update in Destiny 2 können Spieler die neue Woche mit dem beliebtesten PvP-Modus starten. Lord Saladin kehrt ein letztes Mal in Season 19 auf den Turm zurück und lässt im Eisenbanner seine Wölflinge gegeneinander antreten. MeinMMO sagt euch außerdem, was sonst noch an Content im Loot-Shooter rotiert.

Das passiert diese Woche: Hüter werden diese Woche im Eisenbanner wieder lustige Kämpfe mit allen Mitteln um eine besondere Zone erleben können. Der unterhaltsame Modus “Festung” kehrt zurück und lädt euch ein, die letzten Eisenbanner-Triumphe in Season 19 zu erledigen.

Wie spielt man den Eisenbanner-Modus “Festung”? In “Festung” ist es euer Ziel als Team Zonen zu erobern und zu halten. Die nötige Schärfe innerhalb der Matches kommt allerdings auf, wenn sich “Caiatl” ins Eisenbanner einmischt. Ihre Drop-Pods senden drei Geschütze aus und aktivieren damit eine besondere Zone. Diese gibt euch mehr Punkte.

Das Team, das diese besondere Zone also so lange wie möglich halten kann, hat bessere Chancen auf den Sieg. Festung könnt ihr bis zum 07. Februar um 18 Uhr spielen und herausfinden, wie sich so eine schützende Titanbubble am schnellsten zu Kleinholz verarbeiten lässt.

Wenn euch das Eisenbanner nicht interessiert, verraten wir euch jetzt, was es diese Woche in Destiny 2 sonst noch zum Zocken gibt.

Destiny 2 hat heute zudem auch noch einen brandneuen Trailer für das kommende DLC “Lightfall” vorgestellt, den ihr euch hier ansehen könnt:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 31.01 bis zum 07.02

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Geburtsort des Bösen , in der Thronwelt von Savathûn Die Dämmerung führt in die Thronwelt von Savathûn. Der Zeuge hat Heimiks und seinen Hohn-Schergen dort zu neuer Macht verholfen und es obliegt den Hütern, dem ein Ende zu setzen. Begebt euch also in die Dämmerung und besteht die Herausforderung mit 100.000 Punkten für Spitzenloot.

Als Dämmerungs-Loot erwartet euch das Scoutgewehr “Uneinigkeit SR4”. In der Schwierigkeitsstufe “Spitzenreiter” gibt es die Waffen zudem als Meister-Version mit besseren Werten.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Solar-Versengen

Stasis-Brand

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das Exotic “Vex Mythoclast” gibts diese Woche im Raid “Die Gläserne Kammer” zu verdienen

Das passiert im Raid „Königsfall“:

Im aktuellen Raid „Königsfall“ heißt es “Finger weg”, wenn die die letzte Challenge läuft:

Bei der Herausforderung „Finger weg“ dürfen die Spieler denselben Oger und Ritter nicht mehr als einmal töten. Ihr müsst also genau darüber nachdenken, was ihr töten wollt, denn keiner aus eurem Team darf denselben Lichtfresser-Oger und Lichtfresser-Ritter mehr als einmal besiegen. Diese Einschränkung gilt für die gesamte Begegnung und schließt auch die beiden Oger ein, die während des Endkampfs spawnen. Doch trotz dieser Einschränkungen müsst ihr sowohl den Oger als auch den Ritter schnell töten.



Euch erwarten folgende Raid-Anforderungen sowie Herausforderungen:

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Nur aus dem Großmeister-Raid bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und Meister-Waffen.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotic-Cosmetics im Oryx-Look verdienen.

Zusätzliche Vermächtnis-Spitzenprämien aus dem Endgame:

Die Vex sagen “Hallo” und laden in die “Gläserne Kammer” zum Vermächtnis-Raiden ein.

Spielt den 30-Jahre-Bungie-Dungeon „Sog der Habsucht“ für weiteren Spitzenloot.

Destiny 2: Gläserne Kammer lockt die besten Raider nun mit Hard-Mode und stärkeren Waffen

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität:

Kein Radar, alle Waffen machen mehr Schaden – das bedeutet Dynamik Kontrolle ist wieder aktiv. In diesem Modus lassen sich so einige Katalysatoren optimal leveln und ihr könnt damit auch noch eine saisonale Herausforderung aus Woche 4 erledigen.

Playlisten-Bonus in dieser Woche:

Die Vorhut hat diese Woche Spendierlaune und gewährt euch einen Bonus auf Vorhut-Ränge.

Außerdem hat Bungie bekannt gegeben, dass die Reputation im Gambit-Modus von Destiny 2 bis zum Ende der aktuellen Season 19 deutlich gesteigert wurde. Also werdet ihr auch dort mehr Rufrang verdienen können und das dauerhaft bis zum 28. Februar, zum Start von Lightfall.

Weekly-Aktivitäten

Hier kommen die wichtigsten Aktivitäten dieser Woche:

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die Geister“ Die Hüter haben Spuren eines Geistes entdeckt, die auf Sagira hindeuten. Kann der tote Geist von Osiris dabei helfen das Geheimnis um Savathun zu lüften? Doch damit die Erinnerung aufgedeckt wird, müsst ihr ihn zunächst finden.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst. Die zweite Stufe der Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck “Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj hat diese Woche die 3. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Divalianische Nebel“ in der Träumenden Stadt. Die Stadt der Erwachten geht in die zweite Stufe der Korrumpierung ein.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 19 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Seraphe liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.590. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 19 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 18 gestiegen.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.590:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Die Gläserne Kammer“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Sog der Habsucht“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Schließe 3 Raub-Schlachtfelder auf der Schwierigkeitsstufe “Legendär” ab (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Eisenbanner “Festung” (+2) – vom 31. Januar bis zum 07. Februar um 18:00 Uhr

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Diese Woche bekommen alle drei Klassen nicht nur ein weiteres Teil der “Arkus-Rüstungs-Ornamente”. Bungie hat den Hütern auch noch drei Exo-Ornamente ins Everversum gepackt. Darunter auch ein SIVA-Ornament, dass an gute alte Content-Zeiten erinnert, die wohl nicht mehr zurückkommen.

Spieler in Destiny 2 warten seit 5 Jahren auf legendäre Bedrohung – Jetzt erklärt Bungie, dass sie nie zurückkehren wird

Exotisches Waffenornament für das Schwert “Die Klage” namens “Die Logik”

Exotisches Jäger-Ornament für die “St4mp-F3R” namens “Astro-Hose”

Exotisches Titanen-Ornament für die “Phönix-Wiege” namens “Ausfühung: Wiederbelebung”

Exotisches Warlock-Ornament für die “Krone der Stürme” namens “Monarchen-Signal”

Exotisches Emote “Lies die Karte”

Exotisches Emote “Boxsack”

Exotische Geisthülle “Wanderhülle”

Exotische Geisthülle “Nukleus-Hülle”

Legendäres Jäger-Arkus-Rüstungs-Ornament “Dynamostrom-Umhang”

Legendäres Titanen-Arkus-Rüstungs-Ornament “Donnerschlag-Zeichen”

Legendäres Warlock-Arkus-Rüstungs-Ornament “Arkus-Licht-Reif”

Legendäres Emote “Tanzlehrer”

Legendäre Geist-Projektion “Erinnerung an Bruce”

Legendärer Teleporteffekt “Stasis Ankunft”

Shader “Wachsende Vergoldung”

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Das sind alle Herausforderungen aus dieser Woche. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr noch plant, euch zu erfarmen.

Die aktuellen Anpassungen zum heutigen Update in Destiny 2 findet ihr hier:

Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.3.0.7 am 31.01. – Alle Zeiten und Infos