Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.3.0.7 am 31.01. – Alle Zeiten und Infos

Heute heißt es Daumen drücken, denn Destiny 2 bekommt ein neues Update. Nach der langen Ausfallzeit in der letzten Woche hoffen die Hüter, dass es nun mit Hotfix 6.3.0.7 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X und auf dem PC reibungsloser abläuft. Wir sind wie immer am Ball und halten euch mit allen Infos zur Downtime auf dem Laufenden.

Das müsst ihr heute wissen: Heute steht Hotfix 6.3.0.7 in den Startlöchern und wird dafür sorgen, dass Destiny 2 eine Weile offline gehen muss. Manch ein Hüter könnte jetzt bereits die Ohren anlegen, denn letzte Woche war der traditionelle “Update-Dienstag” ausnahmsweise kein guter Tag, um eine Runde Destiny 2 zu zocken.

Bungie hatte Probleme mit einem Migrationsprozess, der zu einem schweren Konfigurationsfehler führte. Die Folge: Aus den gewohnt legeren 15 Minuten Server Down sind so zähe 20 Stunden samt Rollback geworden.

Wie bei jedem Live-Service-Spiel können große oder kleine Änderungen immer zu unvorhergesehenen Problemen führen. Wir hoffen jedoch, dass es diese Woche besser läuft. Bungie hat seinen Spielern zudem das Versprechen gegeben, dass man “immer schnell handeln werde, um [Fehler in Destiny 2] zu beheben, wenn sie auftauchen.”

Das heutige Update hat Bungie bereits mit einer verlängerten Hintergrundwartung vorbereitet. MeinMMO sagt euch jetzt ganz genau, wann ihr nicht zocken könnt und was für Fehler den Loot-Shooter derzeit plagen.

Für alle die es vielleicht verpasst haben: Heute gibt es um 16:00 Uhr zusätzlich noch eine Trailer-Premiere auf YouTube . Dort wird Bungie erste Ausrüstungsgegenstände zeigen, die Spieler auf Neomuna nutzen werden. Das ist die neue Location des kommenden DLCs "Lightfall"

Mehr zum neuen DLC könnt vorab ihr in diesem Lightfall-Trailer anschauen:

Außerdem dürft ihr euch auf ein Quality-of-Life-Update für Tiefenblick-Waffen freuen:

Die wöchentliche Fokussierung von Tiefenblick-Waffen mit dem roten Rand wird für den Rest der Season auf eine tägliche Fokussierung pro Händler umgestellt. Das gilt auch für Händler, die in den Seasons 16 bis 18 eine garantierte Tiefenblick-Waffen-Fokussierung anbieten.

Wartung am 31.01. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungies Update-Routine für heute ist bereits festgelegt. Man will zur gewohnten Ausfallzeit von 15 Minuten zurückkehren (via. bungie.net).

Hier die genauen Zeiten, wann ihr demnach nicht zocken könnt:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline und Spieler automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App sind dann ebenfalls außer Funktion.

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen für Update 6.3.0.7 auf allen Plattformen. Nach dem erfolgreichen Download desselben könnt ihr euch wieder ins Spiel einloggen.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet dann offiziell um 19:00 Uhr, wenn alles glattgeht.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht noch eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind und ihr Ausrüstung nicht verschieben oder Beutezüge kaufen könnt.

Das ändert sich mit Hotfix 6.3.0.7 in Season 19

Bekannte Probleme könnten im neuen Update schon bald behoben werden.

Das bringt der Hotfix heute: Wie immer zeigen wir euch, welche Probleme es momentan in Destiny 2 gibt. Dabei handelt es sich sowohl um Fehler, die Bungie bereits bekannt sind, die wir selbst festgestellt haben und auch solche, auf die unsere Leser uns aufmerksam gemacht haben.

Auszug der bereits bekannten Probleme in Destiny 2:

Spieler haben festgestellt, dass blaue Engramme deutlich häufiger droppen als zuvor. Hier steht jedoch bereits eine Anpassung im Raum, welche die Blues-Problematik vollständig beseitigen soll. Man hatte diese jedoch bisher noch nicht sofort und vollumfänglich aktivieren können.

Trials-Rangaufstiege bleiben länger als beabsichtigt auf dem Bildschirm. Sie können mehrmals aufploppen, was die Sicht auf die aktiven Fähigkeiten verschlechtert.

Hüter klagen über unfaire Mitspieler, die sie mit einem Titan-Slam oder dem Schwert absichtlich von Makellos-Triumphen der Seasons abhalten, in dem sie sie damit töten.

Die „Abscheulicher Imperativ“-Quest ist nicht aktivierbar, wenn das Inventar voll ist.

Spieler können die Enigma-Quest an der Beweistafel der Enklave nicht über Schritt 6 hinaus fortsetzen, ebenso wenig wie andere Waffenherstellungs-Quests.

Die intrinsischen Perks der „Jägerspuren“ für „Revision Null“ werden nicht freigeschaltet, wenn Spieler alle Schritte der „Falls du dies akzeptierst“-Waffenquests gleichzeitig abschließen.

Der Beutezug-Erwerb über die Destiny Companion App ist merklich langsamer wie gewünscht.

Namensänderungen von Spielern sind nicht über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option, ihren Spielernamen wieder mehrmals statt nur einmal anpassen zu können.

Die Tiefenerkunder-Stiefel sind im Rüstungsornamente-Menü teilweise nicht zu sehen.

Die Suche nach Einsatztrupps in der Gefährten-App funktioniert nicht für Konten, deren Hauptcharaktere aus Stadia sind.

Bungie weist zudem auf ein Problem hin, bei dem die „Nächste Artefakt-Freischaltung“-Funktion statt des vorgesehenen EP-Fortschritts fälschlicherweise „0/1“ anzeigt. Dieses Problem ist allerdings rein visuell. Das bedeutet, dass man trotzdem zusätzliche Artefakt-Freischaltungen durch das Sammeln von EP erhalten kann.

Solltet ihr noch andere Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler darauf aufmerksam zu machen. Alternativ könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen, wenn euch weitere Fehler im Spiel bekannt sind.

Patch Notes für Hotfix 6.3.0.7 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.3.0.7 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Diese werden nach 18:00 Uhr meist direkt oder etwas später verfügbar sein.

MeinMMO verlinkt euch in dieser Box die “Erledigt-Liste” von Bungie, sobald sie verfügbar ist.

Schaut also für die vollständigen Patch Notes einfach später wieder hier vorbei.

Wenn euch noch weitere Probleme im Spiel aufgefallen sind, die euer Spiel-Erlebnis trüben, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar.

Kurios ist auch diese Destiny-2-News, denn sie zeigt, dass Betrüger ihresgleichen nie trauen sollten:

