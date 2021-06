Destiny 2: Weekly Reset am 29.06. – Auf ins Eisenbanner, ja wirklich

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Schon Pläne für die neue Destiny-Woche gefasst? Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was euren Hüter-Alltag diesmal prägt.

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. Das ist ein recht kleiner Sprung von nur +10 (zur vorherigen Season 13). So soll der nervige Grind reduziert werden und wenn ihr in Season 13 fleißig wart, müsst ihr nur die Spitzen-Aktivitäten spielen, um euer Level zu pushen.

Destiny 2 beschäftigt euch diese Woche zum neuen Weekly Reset mit dem Eisenbanner, einer Raid-Herausforderung sowie der schon letzten angekündigten Tilgung-Mission der Season 14 und wohl dem Bosskampf gegen Quria. Was lockt am 29. Juni sonst noch die Hüter zum Einloggen?

