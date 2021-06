Spieler in Destiny 2 rätseln gerade: Killen wir etwa heute schon den Boss von Season 14?

In Destiny 2 soll bereits heute quasi das Finale der Season 14 starten. Geht’s ab dem 29. Juni wirklich schon gegen Quria und was bedeutet der Bosskampf für die folgende Story bis August?

Spoilerwarnung: Wer sich die Überraschung nicht nehmen lassen will, schaut ab dem Reset am 29. Juni selbst in Destiny 2 vorbei. Im Titelbild seht ihr übrigens den alten Vex-Boss Panoptes (2017), nicht Quria.

Das soll heute in Destiny 2 passieren: In Destiny läuft noch bis zum 24. August 2021 die Saison des Spleißers. Doch die Hüter schrecken gerade hoch, weil zum heutigen Weekly Reset der große Kampf gegen Quria anstehen soll. Das ist der korrumpierte Vex-Geist, den wir seit Wochen durch die Tilgung-Mission jagen und der die letzte Stadt in einer Simulation gefangen hat.

Woher kommt die Info?

Ein Blick auf die offizielle Roadmap der Saison des Spleißers verrät, dass heute, am 29. Juni, die letzte angekündigte Tilgung-Mission startet. In diesen Missionen haben wir Hüter das Vex-Netzwerk infiltriert und in den letzten Wochen wurde uns hier klipp und klar gesagt: wir verkloppen Quria.

Schaut man sich die dieswöchige Story-Quest “Weg des Spleißers VIII” mal in den bekannten Datenbanken an, dann sehen wir, dass da ein Kampf mit Quria losgeht (via light.gg). Demnach soll der Vex-Geist schon heute bekämpft werden, dann stehen Gespräche mit Story-relevanten NPCs an. Das alles ist frei zugänglich zu sehen.

Schön mysteriös. Immerhin müssen sich die Hüter sonst bis zum Ende einer Season gedulden, um dem Obermacker des Kapitels das Licht auszuknipsen.

Destiny 2: Bungie ist plötzlich sauer auf Data Miner, doch die sagen: Selber schuld

Endet die Saison des Spleißers schon zur Halbzeit?

Keine Story mehr in Season 14? Ziemlich sicher wird die Geschichte der Saison des Spleißers nicht heute enden. Im Zentrum der Erzählungen steht ja nicht nur Quria, sondern auch ein drohender Bürgerkrieg sowie die Hexen-Königin Savatûn, die wie ein Hüter aussieht.

Laut Roadmap steht zwar bis August nichts Story-relevantes mehr auf dem Programm, ab dem 10. August soll dann aber ein “Epilog” starten. Auf dem Bild dazu ist es noch dunkel, die ewige Nacht – die Bedrohung der Season 14 – wurde wohl bis dahin noch nicht gebannt.

Zudem prangt das bekannte “und mehr …” wiedermal am Ende der Roadmap. Ob das in diesem Fall einen überraschenden Boss-Kampf mit Quria bedeutet, weil der Vex-Geist bei der heutigen Konfrontation nicht besiegt werden kann?

Die letzte “wöchentliche Spitzen-Mission” (Tilgung) der Season 14 geht heute life

So mancher Hüter hofft heute sogar auf ein neues, bisher geheimes, Exotic. Die vorherigen Seasons hatten stets ein Waffen-Exotic im Season Pass und eins als Belohnung für eine Story-relevante Mission. Das letztere fehlt in der aktuellen Saison des Spleißers noch. Bisher haben alle Hüter Zugriff auf die Stasis-Pistole Kryosthesie 77K im Season Pass.

Wenn man genau hinsieht, haben wir in Season 14 aber bereits zwei Waffen-Exotics: Im Raid “Gläserne Kammer” könnt ihr die Vex Mythoclast mit viel Glück erbeuten – sogar inklusive Katalysator. Aber beide Daumen sind gedrückt – ein weiteres Exotic heute wäre eine gern gesehene Überraschung.

Story-Nerds sagten Bosskampf vor 6 Jahren voraus

Als 2015 die Bücher der Trauer in Destiny 1 erschienen, hüpften die Lore-Fans vor Freude im Dreieck. Die Hintergrundgeschichten zu Oryx, den neuen Besessenen-Feinden und Savathûn waren ein ganz neuer Story-Maßstab. Schon damals trat Quria in wichtiger Mission in der Lore auf, aber nie im Spiel.

Über die Jahre fragten sich die Hüter immer wieder: bekämpfen wir den Vex-Geist, den Oryx korrumpierte und Savathûn zum Spielen gab, irgendwann? 2017 bekundete der Nutzer Chad I 34 nochmals: “Ich liebe die Bücher [der Trauer] und die Story [mit Quria] ist mein Lieblingsteil. Kann nicht abwarten, endlich auf Quria zu treffen” (via Bungie.net). Nun Chad, heute wird das Warten wohl endlich vorbei sein.

Aus den Büchern der Trauer: Quria leitet den Vex-Angriff auf Oryx

Was ist mit Oberboss Savathûn? Kürzlich konnten wir Zeuge davon werden, wie die Hexenkönigin Savathûn höchstselbst im Turm umherstreift. Doch das sich die Hexe noch in Season 14 ein direktes Duell mit den Hütern liefert, ist mehr als unwahrscheinlich.

Die Schar-Dame spielt in der Schurken-Liga in einer ganz anderen Gewichtsklasse als Quria mit und hat ihren großen Auftritt erst im nächsten DLC. Die Erweiterung erscheint Anfang 2022 und ist sogar nach ihr benannt: “Witch Queen”.

Bis 2022 wird Savathûn weiter Intrigen spinnen und die Hüter ausspionieren oder nach und nach unsere Freunde umdrehen. Bungie sagte dazu passend: “Savathûn wird die Dominosteine Season für Season aufstellen und in Witch Queen zu Fall bringen”.

Uns erwarten bis dahin sicher noch ein (indirektes) Aufeinandertreffen. Wie es jetzt mit der Story von Season 14 weitergeht, bleibt vorerst genauso unklar. Doch schon nächste Woche wissen wir mehr und sehen, ob Bungie bis Ende August noch eine Überraschung aus dem Hut zaubert.

Jetzt seid ihr gefragt: Denkt ihr wirklich, dass wir den Boss der Season 14 schon heute legen? Oder steht heute im besten Fall eine Konfrontation an, die wir aber erst im August zum mysteriösen Epilog gewinnen? Sagt uns in den Kommentaren doch auch, was ihr von der aktuellen Entwicklung der Story in Destiny 2 haltet.