Destiny 2: Weekly Reset am 22.03. – Neuer Raid startet mit Herausforderungen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Werdet ihr euch diese Woche in die Raid-Herausforderung beim „Schwur des Schülers“ wagen oder beschränkt ihr euch noch auf die sonstigen Spitzenloot-Herausforderungen im Normalmodus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Spitzenreiter-Dämmerungen: Am 05. April startet der Hardcore-Modus in den Dämmerungen. Dann könnt ihr euch die jeweils aktuelle Dämmerungswaffe auch als verbesserte Meister-Version (Adept) erspielen.

In der Thronwelt von Savathun und in der Enklave auf dem Mars sind die Hüter nebenbei mit dem Waffen-Crafting etwas warm geworden. Sie haben entdeckt, dass sie sich damit sogar verbesserte Varianten ihrer alten Lieblingswaffen, die einst dem Sunsetting zum Opfer gefallen sind, bauen können.

Das passiert diese Woche: In der Story ist die letzte Rotation bei Operation Elbrus in der saisonalen Kampagne auf dem Mond erledigt. Nun stellt sich die Frage, ob das Bündnis mit den Kabalen dauerhaft bestehen kann. Zumindest Caiatl, die derzeitige Anführerin der Kabale, ist bereit Commander Zavala das Vermächtnis ihres Volkes blind anzuvertrauen und bis zum letzten Kämpfer alles zu opfern.

Destiny 2 verabschiedet sich diese Woche vom Eisenbanner. Lord Saladin wird den Turm wieder verlassen und sich seinen saisonalen Aufgaben widmen, denn es starten die legendären PsiOps-Schlachtfelder. Was euch in dieser Woche in Destiny 2 genau erwartet, sagt euch MeinMMO.

Insert

You are going to send email to