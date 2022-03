Destiny 2: Hotfix 4.0.0.4 und Server Down am 22.03. – Alle Zeiten und Infos

Bei Destiny 2 steht am heutigen Dienstag, den 22. März, ein Server Down für Hotfix 4.0.0.4 an. Damit verbunden ist auch eine Downtime auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. MeinMMO begleitet die Downtime und sagt euch, wann genau ihr heute nicht zocken könnt.

Das müsst ihr heute wissen: Neue Inhalte bringen auch einige Möglichkeiten für Fehler zu Destiny 2. Derzeit sind davon bereits einige bekannt, sodass Bungie hierfür am heutigen Dienstag den Hotfix 4.0.0.4 ins Spiel bringt. Allerdings ist der Server-Down heute auch wieder sehr kurz, sodass ihr heute hoffentlich nicht lange aufs Zocken verzichten müsst.

MeinMMO begleitet den Hotfix 4.0.0.4 und aktualisiert diesen Artikel stets mit frischen Informationen.

Wartung am 22.03. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline. Ihr werdet aus den Aktivitäten gekickt, die Downtime beginnt.

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Hotfix 4.0.0.4 kann geladen werden.

Um 19:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten dann vollständig beendet sein.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Heute müssen sich die Jäger, Titanen und Warlocks eine Weile gedulden.

Das ändert sich mit Hotfix 4.0.0.4 in Season 16

Das bringt der Hotfix heute: Was konkret im neuesten Hotfix 4.0.0.4 angegangen wird, wissen wir noch nicht. Bungie hat jedoch im letzten TWaB- Blog (This Week at Bungie) bereits eine Liste mit bekannten Problemen veröffentlicht, die man auf der To-do-Liste stehen hat.

Dazu gehört auch der Fehler, dass Rüstungen nur mit sehr niedrigen Stats-Werten erhältlich sind, was derzeit die NPC-Händler des Turms, Ikora Rey in der legendären Kampagne sowie Xur betrifft.

Das steht aktuell bereits bei Bungie auf der Hotfix-Liste:

Vermehrte Auftreten der Fehlercodes Marmot, Centipede und Calabrese.

Spieler, die in den Prüfungen Makellos werden, erhalten keine Waffen oder Prämien nach ihrem Sieg. Auch droppen keine Mementos in den Prüfungen von Osiris.

Die Fortschrittsverzeichnung für „Der Schwur des Schülers“-Raid-Begleitungen scheint defekt.

Saison-15-Pfadfinder- und Saison-14-Lichtvolk-Rüstungssets können nicht mehr als Ornamente angewendet werden, wenn sie zuvor durch die Rüstungssynthese freigeschaltet wurden.

Die gelben Untertitel auf der PS5-Plattform sind entweder nicht zu sehen oder erscheinen nicht mehr und werden nur noch als weißer Text angezeigt.

Und leider liegt auch weiterhin ein Problem bei den Bungie-Namen vor, denn nicht alle Spieler konnten nach der Freigabe ihren Bungie-Namen ändern.

Diese Fehler haben die Spieler darüberhinaus noch gemeldet:

Im Gambit ist die Sniper-Handfeuerwaffe Erianas Schwur außer Rand und Band.

Die Aufladebanner in der Aktivität „Urquell“ auf Großmeister und im Raid „Schwur des Schülers“ funktionieren nicht immer ordnungsgemäß. Manchmal dauert es eine Weile, bis Spieler sich daran aufladen können.

In der Aktivität „Vox Obsucura“ auf Großmeister treten Fehler auf, bei denen Spieler mit dem Panzer durch die Map fallen können und von vorne beginnen müssen.

Solltet Ihr auch Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für Hotfix 4.0.0.4 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Für das heutige Update werden die Patch Notes erst noch veröffentlicht. Traditionell erscheinen die Informationen zusammen oder etwas später nach dem Update selbst. Sobald uns diese vorliegen, ergänzen wir sie euch hier als Link.

Derzeit wurden noch keine Patch Notes zu Hotfix 4.0.0.4 veröffentlicht.

Viele Hüter warten vor allem auf die Fehlerbehebung der schlechten Rüstungswerte bei den NPC, damit sich der Besuch bei den Händlern wieder lohnt. Geht es euch genauso? Und sind euch auch noch Fehler im Spiel aufgefallen, die Bungie vielleicht übersehen hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.