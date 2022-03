Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 18.03.

In Destiny 2 landet heute wieder Xur, der Händler mit dem Shop für supergünstige Exotics. Wenn ihr also zwischen dem Raid „Schwur des Schülers“, dem Eisenbanner und den anderen Geheimnissen der Thronwelt noch Zeit habt, solltet ihr ihn unbedingt besuchen. Wir sagen euch, wo ihr dazu hinfliegen müsst.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Derzeit tummeln sich die Spieler im Eisenbanner, einer regelmäßig wiederkehrenden PvP-Aktivität. Dort bekommen sie nicht nur Spitzenloot, sondern können auch testen, wo man bei anderen Hütern hinpieksen muss, um sie mit der Glefe zu besiegen. Wer ungern PvP spielt, schaute dagegen im Gambit vorbei und zückte eine exotische Waffe, die dort derzeit für Aufruhr sorgt.

In der Season 16 setzt sich außerdem die Story fort. Das Bündnis der Vorhut mit Caiatl und ihren Kabalen ist wackelig. In dieser Woche gab es dazu dann auch noch mächtigen Ärger für Krähe, den Bruder der Königin der Erwachten Mara Sov. Die Hüter kämpfen währenddessen auf dem Mond, innerhalb der Mauern der Scharlachroten Festung, in den PsiOps-Schlachtfeldern.

Am Horizont haben sind in dieser Woche zudem Änderungen für das Waffen-Crafting angekündigt. Bungie hat auf diese neuen Möglichkeiten ein waches Auge und verfolgt das Spielerfeedback. Dementsprechend erwarten euch am kommenden Dienstag und in der nächsten Season 17 Optimierungen.

Falls ihr mehr zum Waffen-Crafting und seinen Optionen wissen möchtet, haben wir einen praktischen Guide für euch zusammengestellt:

Alle Infos zu Xur am 18. März 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wer ist Xur? Xur hilft den Spielern in Destiny 2 jede Woche ihre Sammlung an Exotics zu vergrößern. Er ist einer der seltsamsten NPC-Händler. Dem offiziellen Agenten der Neun wuchern Tentakel aus dem Gesicht und er spricht in Rätseln. Offiziell trifft man ihn derzeit in der Ewigkeit und jeden Freitag eröffnet er sein exotisches Warengeschäft an einem wechselnden Standort.

Wann kommt Xur? Jeden Freitag pünktlich um 18.00 Uhr trifft Xur in der Welt von Destiny 2 ein und öffnet seinen NPC-Exotic-Laden. Dieser hat durchgehend, bis dienstags 18.00 Uhr, geöffnet.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Wo genau Xur jeden Freitag landet, kann niemand vorher sagen. MeinMMO hat versucht ihn zu bestechen, seine merkwürdigen Karten und Routen studiert, aber inzwischen glauben wir, er lässt das Schicksal selbst entscheiden, wo er landet.

Diese Woche müsst nach Nessus ins Arkadia Tal zum Wächtergrab fliegen, wenn ihr ihn treffen wollt.

Xurs Inventar vom 18.03. – 22.03 – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur verkauft jede Woche eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen. Das ist jedoch auch bis 18 Uhr ein Geheimnis. Schaut also wieder vorbei, wir aktualisieren diesen Artikel für euch.

Waffe: Die Kolonie – Leere-Granatenwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Wanderfalken Beinschienen – Arkus Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +13

Belastbarkeit: +13

Erholung: +2

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 52

Jäger: Versiegelte Ahamkara Griffe – Arkus-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +11

Erholung: +6

Disziplin: +6

Intellekt: +2

Stärke: +16

Gesamt: 49

Warlock: Chromatisches Feuer – Leere-Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +8

Erholung: +11

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +10

Gesamt: 47

Seltene Rüstung: Als legendäres Rüstungs-Set hat Xur das „Lichtvolk-Set“ dabei.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen exotischen Code.

Außerdem bietet er euch seit Witch Queen jede Woche auch einen einzigartigen Roll für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen an. Derzeit hat er jede Woche diese 2 Waffen im Angebot.

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ – mit dem Perk „Auskommen“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ – mit dem Perk „Erster Schuss“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke

Lord Saladins Wölfe heulen im Eisenbanner

Warum könnt ihr dieses Wochenende keine Trials spielen? Bungie hat bereits vor längerem die Rotation des PvP-Modis so verändert, dass wenn ein Eisenbanner aktiv ist, keine Prüfungen von Osiris, das PvP-Endgame in Destiny 2, stattfinden werden. Also schaut dieses Wochenende bei Lord Saladin vorbei. Ihr findet ihn auf dem Turm, eine Treppe hoch, direkt über Lord Shaxx.

Diese brennenden Rüstungen könnt ihr euch im Eisenbanner erspielen

Damit will Bungie dafür sorgen, dass sich die beiden Aktivitäten nicht gegenseitig in die Quere kommen. Falls ihr also noch die coolen, brennenden Eisenbanner-Rüstung oder einige Waffen vom guten Saladin benötigt, ist dieses Wochenende der richtige Zeitpunkt.

Wie war eure Woche in Destiny 2? Habt ihr das Eisenbanner schon unsicher gemacht oder euch lieber mit der Kontroverse von Krähe auseinandergesetzt? Wenn ihr noch eine Herausforderung sucht, dann empfehlen wir euch die exotische Mission „Vox Obscura“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister. Destiny 2: Guide zum Waffen-Exo Toter Bote – Lustige Mission „Vox Obscura“ belohnt euch doppelt