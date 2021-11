Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Das passiert aktuell in der Saison 15: Ihr könnt derzeit wieder Bungie-Bountys jagen und euch ein einzigartiges Emblem verdienen. Das Bounty-Event läuft überall auf der Welt mit verschiedenen Teilnehmer. Für Deutschland treten die beiden Streamer Xt1DusX und IPhil an. Mehr dazu erfahrt ihr im TWaB ( via bungie.net ).

Auf Twitter bekommen die Destiny 2 Spieler von Bungie ein weiteres Story-Häppchen serviert. Ist Ikora noch vertrauenswürdig? Wenn Ikora diese Ermittlung nicht führt, wer untersucht die Umstände dann? Könnte dies die Rückkehr des Praxischen Ordens sein? Niemand sonst beschuldigt lange Verbündete und Freunde so leicht als Feinde wie der Hexenmeister Aunor. Was denkt ihr?

In Zeiten der Content-Dürre kann die Destiny-Community immer noch Lachen und amüsiert sich über witzige Namen von Schar-Bossen und NPCs . SendPics-Prime und Lord Salami finden es ok. Nur Dörte-Morn ist wieder missmutig.

Das ging diese Woche auch noch ab: Bungie hat es endlich geschafft, seine Eisenbanner-Rüstungen in Brand zu stecken und wir haben den Patch vom Patch für die Telesto bekommen. Spieler haben bereits den Vorschlag gemacht, Telesto sollte unbedingt die Waffe werden, an der Banshee immer im Turm herumschraubt.

