Destiny 2: Weekly Reset am 16.03. – Neue Aktivitäten und Herausforderungen

Heute, am 16. März ist es in Destiny 2 Zeit für den Weekly Reset. Dieser bringt den Hütern neue wöchentliche Herausforderungen sowie eine frische Feuerprobe. Doch was gibt es sonst noch für die Spieler zu tun?

Was passiert gerade in Destiny 2? Heute ist Update-Tag in Destiny 2. Das bedeutet, dass ihr zuerst das Update 3.1.1 herunterladen und installieren müsst, bevor ihr in die neue Destiny-Woche starten könnt. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr beweisen, wie hart ihr seid und die neuen Meister-Waffen im PvE erspielen.

Ob an diesem Wochenende mit den Trials of Osiris wieder das PvP-Endgame stattfindet, ist derzeit fraglich. Schließlich wurden die letzten Trials bereits nach nur einem Tag wieder abgesetzt.

Alles was ihr zu den neuen Elementarquellen in Season 13 wissen müsst, verraten wir euch hier:

Elementarquellen sind neu in Destiny 2 – Was steckt dahinter und lohnt sich das?

Die wichtigsten Infos zu den Aktivitäten vom 16.03. bis zum 23.03.

In Dämmerung: Die Feuerprobe wartet der Strike

Die Höhle der Teufel

auf euch. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr selbst auswählen.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifikatoren:

Solar-Versengen

Schwergewicht

Eisen

Wichtig ist aber, dass der Versengen-Modifikator die ganze Woche lang gleich bleibt. Die übrigen Modifikatoren rotieren täglich.

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi sind im PvP aktiv:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Konflikt

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 3) eine Woche lang im Gebiet „Rheasilvia“, der Träumenden Stadt. Außerdem ist aktuell die 1. Aszendenten-Herausforderung aktiv.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 13 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1300 und bis maximal 1310 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber mit +1 geringer aus)

Quellen für Mächtigen Loot in Season 13:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

7 Siege in der Ruhm-Schmelztiegel-Playlist

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Imperiums-Jagd

Schlachtfelder (geht bis Stufe 3)

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Exo-Herausforderung (nach Upgrade)

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Omen-Mission

Prüfungen von Osiris (derzeit ausgesetzt)

Vorsehung-Mission

Was hat Tess Everis in dieser Woche im Angebot?

Die exotische Geste “Ein bitterer Beigeschmack”

Das exotische Schiff “Sichtbare Bedrohung”

Die exotische Geist-Hülle “Halkyonische Hülle”

Das exotische Waffenornament für Der Prospektor “Belvedere”

Das exotische Waffenornament für Hartes Licht “Grundlegende Struktur”

Die saisonalen Ornamente für Stiefel jedes Charakters

Außerdem verraten wir euch hier, wie Bungie Crossplay in Destiny 2 umsetzen will.