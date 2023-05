Wenn ihr in Spielen „der Beste“ sein wollt, ruiniert ihr euch den eigenen Spielspaß

Mehr Leistung, mehr Effizienz – der Beste der Besten. Das ist das Ziel von vielen Spielern. Aber genau das killt den Spielspaß schneller als man gucken kann.

In MMORPGs wollen die meisten „der Beste“ sein. Gerade in Spielen wie World of Warcraft ist die persönliche Leistung wichtig, damit auch die Gruppe erfolgreich ist.

Da werden Guides zur eigenen Klasse studiert, „BiS-Listen“ für die beste Ausrüstung angeschaut und jeder neue Gegenstand erstmal durch die Simulation gezogen um zu schauen, ob er denn eine Verbesserung darstellt.

Diese Einstellung hatte bei mir vor einigen Monaten auch dazu geführt, dass ich den Spaß an World of Warcraft verloren hatte – zumindest, was PvE-Inhalte wie Dungeons oder Raids angeht.

Ich musste abwägen: Will ich die mathematisch „beste“ Schattenpriesterin spielen oder will ich eine spielen, die mir spielerisch Spaß bereitet? Will ich neue Schmuckstücke einfach mal eine Weile ausprobieren oder lieber gleich nachlesen, ob das ein Damage-Verlust oder Damage-Gewinn für mich ist?

Für viele ist das vermutlich eine recht simple Antwort, doch für mich war es das nicht. Im Hinterkopf habe ich immer einen kompetitiven Gedanken, der natürlich auch Team-Aspekte enthält. Für meine Raid-Gruppe will ich nützlich sein und zwar so nützlich wie nur möglich. Das heißt, eigentlich müsste ich ein klares Set an Talenten wählen und mir anschauen, welche Items denn für mich „Best in Slot“ sind oder welches Schmuckstück „am besten simt“.

Ich habe mich gegen den „optimalen“ Spielstil entschieden. Ich habe die Talente gewählt, die mir persönlich Spaß machen – selbst wenn die Zahlen am Ende nicht ganz so überragend sind und ich im Damage Meter ein oder zwei Plätze weiter oben sein könnte.

“Perfekt” sein oder Spaß haben? Das geht nicht immer zusammen.

Der Gedanke, dass man den Spielspaß tötet, wenn man versucht, ein Spiel zu effizient zu spielen, ist natürlich nicht neu. Das hatten die Macher von Civilization schon vor Jahren festgestellt und gesagt: „Wenn man Spielern die Gelegenheit dazu gibt, dann optimieren sie den Spaß aus einem Spiel raus.“

Eine Wahrheit, die auch der recht analytische YouTuber Josh Strife Hayes immer mal wieder betont:

Wenn du deine Liebe für ein Spiel töten willst, werde effizient. Das ist leider die Wahrheit. Wenn du deine Liebe für ein Spiel töten willst, wenn du willst, dass du dein Hobby plötzlich hasst, werde wirklich effizient darin. (…) Der Prozess, etwas optimales zu finden, das kann Spaß bereiten. Der Prozess, herauszufinden was funktioniert und warum es funktioniert. Das ist für sich selbst genommen ein spaßiger Vorgang. Aber beachtet, dass ich hier sage: Der Prozess. Wenn du einfach jemandem sagst, was funktioniert, ist das nicht Teil des Prozesses. Das bist dann nur du, der sagt: „Hey, ich habe das schon gemacht. Ich habe das alles schon getan. Hier ist, was du tun solltest.“ Darum ist das meistens ein bisschen langweilig.

Der Weg, die beste Spielweise mit der größten Effizienz zu erreichen, das macht Spaß. Diese Effizienz aber einfach aus Guides zu kopieren – das führt zum Verlust von Spaß.

Und natürlich sind diese Grenzen je nach Spiel unterschiedlich. Sich in einem Spiel wie World of Warcraft einen Guide zu einem Raidboss anzuschauen, sehe ich auch weiterhin als notwendige Voraussetzung für einen Raidabend an.

Doch wenn ich mitbekomme, wie Spieler um mich herum bei jeder Beuteverteilung ihren Charakter erstmal durch Simulationen peitschen müssen, um zu gucken, ob das neue Schmuckstück eine Steigerung von 1,2 % oder 1,4 % ist, dann rolle ich innerlich mit den Augen.

Ich seh es auch jedes Mal bei der Veröffentlichung eines neuen Patches. Da werden bei Bekannten sofort Addons installiert, die alle Schätze und alle Geheimnisse auf der Weltkarte sofort mit Erklärung markieren, damit man die schnell abhaken kann. Dann hat man für einen Abend das gute Gefühl, wieder „fertig“ zu sein – und wundert sich zwei Abende später, warum es eigentlich so wenig zu tun gibt.

Mir hat es geholfen, in WoW den Anspruch nach Perfektion dem Spielspaß zu opfern. Bin ich dadurch ein etwas schlechteres Gruppenmitglied? Mathematisch auf jeden Fall. Aber die Alternative wäre, dass ich gar kein Gruppenmitglied mehr bin, weil ich den Spaß aus dem Spiel herausoptimiert habe.

Teilt ihr diese Ansicht? Oder machen euch MMOs und andere Spiele nur dann Spaß, wenn ihr das Maximum herausholen könnt und euch mit Guides tief einarbeitet?