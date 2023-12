Demon Slayer: Staffel 4 kommt im Frühjahr 2024, doch ihr könnt Folge 1 noch eher sehen – So seid ihr dabei

Worum geht es? Die vierte Staffel läuft unter dem Hashira-Training-Arc. Die Hashira bzw. Säulen sind die ranghöchsten Dämonenjäger, die es in der Welt von Demon Slayer gibt. Einige davon hatten bereits einen größeren Auftritt in den ersten 3 Staffeln des Animes, darunter Liebessäule Mitsuri und Insektensäule Shinobu.

Lustiges Detail in One Piece: Dr. Kuleha zeigt mit ihrem T-Shirt, wie sehr sie Chopper unterstützt

Doch keine Sorge: Es gibt noch 131 weitere Länder und Regionen, in denen die Folge gezeigt wird. In Deutschland gab es die Premieren der vorherigen Staffeln ebenfalls im Kino zu sehen. Deshalb gehen wir davon aus, dass sich Deutschland unter den 131 Ländern befinden wird. Die genauen Tourdaten müssen wir allerdings abwarten.

In Europa sind bislang nur zwei Städte bestätigt. Solltet ihr es nicht so weit nach Paris oder London haben, wären das gute Möglichkeiten, um die 1. Folge von Staffel 4 vor allen anderen zu sehen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was mit Nezuko zum Ende von Staffel 3 passiert ist und worauf wir uns in Staffel 4 freuen können, zeigt der veröffentlichte Trailer:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to